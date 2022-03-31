Фото: Пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль рассказал об оживлении бизнеса
Несколько сотен производственных предприятий уже переехали или прямо сейчас переезжают из районов боевых действий, чтобы продолжить работу, отметил премьер.
За последнюю неделю Украина начала возвращаться к работе. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении в четверг, 31 марта.
По его словам, за последние сутки через систему Дія было зарегистрировано тысячу новых ФЛП.
Премьер добавил, что уже около 1500 производственных предприятий подали заявки на релокацию. Несколько сотен уже переехали или прямо сейчас переезжают из районов боевых действий для того, чтобы продолжить работу, добавил глава правительства.
Напомним, экономика Украины резко вырастет в следующем году, если война с Россией закончится в ближайшие два месяца. Такой прогноз озвучил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
На данный момент власти Украины оценивают падение экономики в 35% и более.
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