Фото: Пресс-служба Кабмина

Денис Шмыгаль рассказал об оживлении бизнеса

Несколько сотен производственных предприятий уже переехали или прямо сейчас переезжают из районов боевых действий, чтобы продолжить работу, отметил премьер.

в Украине

За последнюю неделю Украина начала возвращаться к работе. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении в четверг, 31 марта.

«Бизнес

начинает приходить в себя после первого шока. Комплекс решений в сфере налоговой, регуляторной, таможенной и кредитной политики, безусловно, этому поспособствовал. Сразу несколько крупнейших заводов начинают работать. Более 120 тысяч предпринимателей за пару дней подали заявку для перехода на новую систему налогообложения – 2% от оборота», – сказал Шмыгаль.

По его словам, за последние сутки через систему Дія было зарегистрировано тысячу новых ФЛП.

Премьер добавил, что уже около 1500 производственных предприятий подали заявки на релокацию. Несколько сотен уже переехали или прямо сейчас переезжают из районов боевых действий для того, чтобы продолжить работу, добавил глава правительства.

Напомним, экономика Украины резко вырастет в следующем году, если война с Россией закончится в ближайшие два месяца. Такой прогноз озвучил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

На данный момент власти Украины оценивают падение экономики в 35% и более.

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