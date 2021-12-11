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Польша обиделась на Францию из-за России
Польша пожаловалась на Францию за отношение к России — РИА Новости, 11.12.2021
Польша обиделась на Францию из-за России
Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишней мягкости по отношению к России. Об этом пишет RT. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:37
2021-12-11T13:37
2021-12-11T13:45
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишней мягкости по отношению к России. Об этом пишет RT.»Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО», — считает организация.При этом авторы критикуют Париж за то, что он стремится разрешать спорные ситуации через прямой диалог с российский лидером Владимиром Путиным.В заключение в правительственном центре утверждают, что Россия будет пользоваться этой ситуацией для «расшатывания обстановки в ЕС».В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что их главным образом используют как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической «российской угрозе» запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
https://ria.ru/20211211/ultimatum-1763235185.html
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в мире, киев, франция, владимир путин, дмитрий песков, нато, мария захарова, россия
13:37 11.12.2021 (обновлено: 13:45 11.12.2021)
Польша пожаловалась на Францию за отношение к России