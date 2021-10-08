Эта пятница пройдет нестандартно для украинского межбанка. Обычно в конце недели наблюдается спад деловой активности и статистика торгов падает.

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В этот раз так не будет.

Причин две — окончание периода вывода основной части дивидендов «дочками» иностранных компаний и выходной понедельник в США (отмечают День Колумба) с затем очень скорым переходом к длительным четырехдневным выходным в Украине. Это заставляет компании спешить закрывать свои валютные хозяйственные операции и не особо считаться с тем, что сегодня пятница.

Интригой сегодня будет тренд по курсу. Вчерашнее проседание котировок к цели около 26,30 гривен за доллар по нашим данным спровоцировало интерес нескольких крупных покупателей валюты, которые до этого момента выжидали «дна» по котировкам. И сегодня они выйдут на рынок с покупкой валюты, чем попытаются воспользоваться как крупные продавцы, так и спекулянты. Поэтому сегодня давление на курс гривны увеличится, а спекулятивные попытки его раскачать — только усилятся.

Страхует нацвалюту сохранение дефицита гривны у крупного бизнеса. Как и все дни этой недели — сегодняшние торги пройдут в противостоянии курсовых интересов крупных игроков, а Нацбанку скорее всего снова придется выходить на межбанк с интервенциями. Но в этот раз он будет это делать сугубо для выравнивания спроса и предложения на рынке, а не только для ориентира по курсу для всех участников торгов.

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По нашим расчетам сегодня объем операций на межбанке будет находиться в пределах до $135−170 млн при заключении до 490−540 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам «Минфина» 8 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,30 — 26,50 грн, евро — коридор 30,30 — 30,60 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,20 — 26,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,10 до 30,70 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,20 до 30,55 грн при спреде в пределах до 20−25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,15 — 26,30 грн и продажа 26,38 — 26,55 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,25 — 26,32 грн и продажа 26,33 — 26,40 грн.

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