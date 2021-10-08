Официальный курс доллара на пятницу, 8 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,33 грн/$ – на пару копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

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Курс на межбанке

Курс гривны в пятницу, 8 октября, откатывается к уровню 26,36 грн/$ за доллар.

Сегодня курс на межбанковской валютной бирже стартовал с отметок 26,38-26,4 грн/$ – выше уровня вчерашнего закрытия. Но уже к 11:00 котировки снова пошли вниз до отметок 26,355-26,375 грн/$.

С самого утра на рынке уже был замечен Нацбанк с выкупом валюты по 26,345 грн. Рынок ориентируется на «пожелания» регулятора и ставит курс на сделки немного выше обозначенного уровня.

Рынок остается во власти продавцов, которые доминируют последние недели, позволяя гривне рекордно укрепляться. НБУ не особо сдерживает тенденцию, позволяя нацвалюте укрепляться и дальше. В то же время покупатели валюты не проявляют себя.

«Страна медленно входит в жесткие эпидемиологические ограничения (с 10 октября Харьковская и Херсонские области в красной зоне), что сдерживает импорт», – отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Между тем, добавялет эксперт, нерезиденты возобновили выход из ОВГЗ. За последние пять дней нерезиденты снизили портфель в ОВГЗ на 1 млрд грн. Напомним, что размещение Минфином бондов во вторник оказалось слабым, и нерезиденты были пассивны.

Однако рынок все также продолжает игнорировать энергетические, эпидемиологические и политические риски.

«Среди новостей выделим планы до конца недели закончить работу над меморандумом с МВФ о продлении текущей программы на шесть-девять месяцев. Однако кредита от Фонда не ожидаем в этом году», – говорит Шевчишин.

В ближайшее время гривна сохраняет перспективы укрепления на слабости покупателей валюты.

«Ожидаем волатильность в диапазоне 26,3-26,4 грн/$», – спрогнозировал нам руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Напомним, межбанковские торги четверга, 7 октября, в целом прошли по уже стандартному для последних нескольких дней сценарию. Как заметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,37-26,39 грн/$.

После первых сделок рынок начал падать и по состоянию на 10:00 котировки составили 26,31-26,33 грн/$.

«Сессия стартовала с уровней закрытия предыдущего дня, но котировки сразу же устремились вниз. Еще до 10 часов утра, когда начинает активная фаза сессии, они опустились в коридор 26,32-26,34 грн/$», – сообщила UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

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На динамичное укрепление гривны отреагировал регулятор, который вчера обозначил рынку защитный уровень немного раньше – вышел на торги с самого утра с крупным ордером на покупку доллара по 26,3 грн/$.

В 11:00 рынок оставался на том же уровне, соглашения проходили в диапазоне 26,32-26,33 грн/$. «Перед обедом котировки составили 26,33-26,34 грн/$», – отметил нам Якобчук.

Вплоть до обеда сделки заключались в коридоре 26,305-26,34 грн/$. Как только котировки опускались к обозначенной НБУ отметке, активизировались покупатели, что вызывало небольшой рост котировок.

«Последний, в свою очередь, приводил к увеличению объема предложения и курс снова опускался к отметке вблизи 26,3 грн/$», – уточнила Волуйчак.

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Во второй половине дня была предпринята попытка закрепить восходящий тренд на фоне сниженной активности. После обеда на пике котировки доходили до уровней 26,5-26,7 грн/$. Но еще одна волна предложения иностранной валюты привела к быстрому укреплению гривны.

Ближе к завершению сессии с расчетами TOM (на следующий день), когда ликвидность рынка была минимальной, котировки опустились к отметкам 26,3-26,308 грн/$. В это время НБУ приобрел в резервы по меньшей мере $17 млн.

«Торги четверга завершились котировками 26,28-26,3 грн/$. В общей сложности в Bloomberg прошло сделок на $248 млн, что лишь немногим меньше показателей среды», – рассказала банкир.

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Сохраняющийся тренд на укрепление гривны обусловлен высокой активностью продавцов валюты. Объем спроса, в том числе и из-за сложной ситуации с заболеваемостью в Украине, остается сдержанным.

Активность импортеров низкая, в то время как экспортеры, напротив, спешат с продажами иностранной валюты, пока котировки не ушли еще ниже. Бизнес все активнее обсуждает вероятность достижения психологического уровня 26 грн/$. Что усиливает давление на доллар.

На этом фоне есть все основания полагать, что в ближайшие дни тренд на укрепление гривны будет сохранятся. Одновременно с этим начнет расти частота попыток спекулятивных атак, что будет приводить к увеличению волатильности.

«По моим оценкам, торги пятницы пройдут в рамках 26,26-26,46 грн/$», – прогнозирует Волуйчак.

Курс в обменниках

На наличном рынке доллар с утра подешевел в покупке на пять копеек. Столько же в покупке убавил и евро.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару в первой половине дня составляют 26,25-26,45 грн/$. Евровалюту покупают по 30,25 грн/€, а продают по 30,6 грн/€.

Курс на черном рынке

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