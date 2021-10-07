Юрий Галдун покидает пост мэра Белгорода

Об отставке мэра сообщил сегодня губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале:

«Юрий Галдун покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Совет депутатов города Белгорода на внеочередном заседании 13 октября рассмотрит его заявление об уходе».

Исполнять обязанности градоначальника Юрий Владимирович Галдун стал 22 января 2019 года, после того как прежний мэр – Константин Полежаев – сложил свои полномочия.

26 марта того же года депутаты горсовета единогласно проголосовали за Галдуна.

До этого Юрий Владимирович работал заместителем губернатора и начальником департамента ЖКХ области.