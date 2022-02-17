Что означает принятие закона

Принятие закона позволит завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Реализация соглашения будет проходить в два этапа, что предполагает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие с требованиями и стандартами ЕС

Соглашение об открытом небе должны ратифицировать все страны-члены ЕС.

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Предыстория

Украина и ЕС подписали соглашение о едином авиационном пространстве в октябре 2021 года.

«Открытое небо» должно уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и, как следствие, снизить цены на авиабилеты.

Упрощение авиаперевозок будет проходить в два этапа.

На первом этапе снимут все ограничения украинских перевозчиков на полеты между городами ЕС. На втором — разрешат иностранным авиаперевозчикам совершать внутренние рейсы в Украине.

Совет Евросоюза 28 июня 2021 дал добро на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной.

В 2013 году на Рижском саммите Восточного партнерства был поднят вопрос о подписании договора об «открытом небе» между Украиной и ЕС.

Заключение договора обещали в 2014 году, но несколько раз переносили в 2015 и 2019 году. Формально — из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе Гибралтара.

9 апреля 2021 Еврокомиссия одобрила обновленное решение Совета Е С относительно «открытого неба» с Украиной.

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