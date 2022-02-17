Программу развития системы образования в регионе Сергей Кравцов обсудил на совещании в режиме видеоконференции с губернатором Вячеславом Гладковым и региональным министром образования Андреем Милёхиным.

Напомним, Министерство образования Белгородской области Милёхин возглавил на этой неделе, 15 февраля, а до этого руководил департаментом подготовки и профессионального развития педагогических кадров в Минпросвещения РФ.

«Впервые министерство просвещения будет реализовывать совместно с регионом комплексную программу развития системы образования. Поэтому для достижения наилучшего результата мы направили к вам Андрея Викторовича Милёхина. В фокусе его внимания всегда находятся ключевые вопросы: модернизация педагогического образования и развитие педагогических кадров. Сегодня основная задача заключается в том, чтобы Белгородская область вошла в десятку лучших регионов. Мы хотим показать, что вне зависимости от того, где проживает школьник – в Москве, Санкт-Петербурге или в Старом Осколе, – он получает качественное образование», – отметил Сергей Кравцов.

Он добавил, что Белгородскую область рассматривают в качестве участника программы Минпросвещения России «Профессионалитет», которая связана с модернизацией системы СПО и интеграцией колледжей и предприятий реального сектора экономики. Белгородская область, отметил Сергей Кравцов, накопила большой опыт подготовки кадров для работы в сельском хозяйстве. В частности, Корочанский сельскохозяйственный техникум мог бы стать площадкой для реализации федеральной программы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области