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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» прошла церемония вступления нового резидента. Им стало китайское предприятие ООО «Транспортный комплекс — АФ», сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Компания создаст в «Великом камне» центр мониторинга трансграничных перевозок с применением технологии интернета вещей.

Также состоялось подписание соглашения о намерениях о вхождении в парк АО «Корпорация Хунцзю». Предприятие планирует заняться в «Великом камне» деятельностью в области биотехнологий.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

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