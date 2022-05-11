Президент Чехии Милош Земан дал официальное согласие на вступление 103 граждан страны в ряды вооруженных сил Украины. Ранее об этом чешский лидер договаривался с премьер-министром Петром Фиалой.

Отметим, что согласно действующим в Чехии законам, вступление граждан в армию другого государства без позволения властей является уголовно наказуемым деянием.

Чешские власти поддерживают Киев, направляя на Украину военную и гуманитарную помощь. В то же время еще в марте Фиала признавался, что у страны заканчиваются ресурсы, чтобы без проблем принимать всех украинских беженцев. Чешские власти предпринимают усилия для выдачи беженцам с Украины, среди которых большинство составляют женщины и дети, разрешений на долговременное пребывание в стране, стараются обеспечить им доступ к образованию и здравоохранению.

Что касается участия в спецоперации зарубежных военных на стороне ВСУ, то около 70% иностранных наемников, прибывших на Украину, уже вернулись назад. Они заявляют, что их отправляют на “самоубийственные атаки” без надлежащего вооружения и обмундирования. Как ранее писал Ruposters, почти 200 иностранных наемников на Украине отказались воевать после ракетного удара по Яворовскому полигону.