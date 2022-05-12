Цены на медь возобновляют снижение, так как опасения по поводу роста порождают опасения по поводу спроса.

Медь Comex нацелилась на $4, медь LME пробила $9000.

Инвесторы ищут убежища в долларе США, так как рост индекса потребительских цен США пугает рынок.

Медь, так называемый главный барометр экономики, возобновила медвежий импульс после временного восстановления, наблюдавшегося в среду.

Последний этап падения меди сбил ставки до самого низкого уровня с сентября 2021 года. Медведи надеются преодолеть отметку в $4 доллара на фьючерсах Comex, в то время как фьючерсы на медь LME уже торгуются ниже $9000, потеряв порог в $10 000 неделю назад.

Возобновившаяся распродажа меди в основном вызвана растущими опасениями по поводу спроса на этот металл. Мировая экономика рискует замедлиться на фоне растущей инфляции и ястребиного прогноза ФРС.

Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен США вызвал опасения, что ФРС может пойти на агрессивное повышение ставок в ближайшие месяцы, что приведет к остановке восстановления мировой экономики

после пандемии.

Кроме того, карантинные меры в Китае и сбои в цепочках поставок из-за кризиса в Украине также усиливают опасения по поводу глобального роста, что в конечном итоге усиливает опасения по поводу спроса на красный металл.

Тем не менее, любые попытки восстановления барометра мировой экономики, скорее всего, останутся недолговечными и могут рассматриваться трейдерами как хорошая возможность для продаж.

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