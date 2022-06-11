«Деятельность классифайдов находится в «серой зоне»: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов», — написал Горелкин в своём Telegram-канале, комментируя свою инициативу.

Он добавил, что сервисы накапливают огромный объём данных граждан России. Особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом.

Адвокат Матвей Цзен считает, что государство опасается за свою критическую цифровую инфраструктуру.

«Горелкин предлагает большие изменения. Большие сервисы становятся цифровой инфраструктурой общества, сравнимы по значению с элементами физической инфраструктуры. Происходит трансформация восприятия государством сервисов из частных предприятий к инфраструктурным. Соответственно, им нельзя делать что они хотят, потому что последствия будут огромными для всей страны», — заявил он «Секрету».

Юрист сравнил остановку таких сервисов с прекращением работы московского метро. Это будет сильный удар для всей страны.

«Государство хочет урегулировать работу сервисов, и это желание понятно. Мы видели пример ушедших из России компаний. Недопустимо, чтобы элементы цифровой инфраструктуры произвольно, из политических соображений, перестали работать. И государство хочет такие моменты убрать», — отметил эксперт.

Также он предположил, что законопроект должен в итоге привести и к усилению налогового контроля над классифайдами — в сфере крутятся большие деньги.

Фото: Pxhere, CC0

Источник