Перед началом нового учебного года на территории «Самарского Стройфарфора» прошел праздник детства, в котором приняли участие сотрудники завода и их дети разного возраста: от первоклассников до студентов вузов.

Как сообщили на предприятии, этой традиции уже почти 20 лет. «Чтобы наши первоклашки возвращались к нам, мы решили учредить призы за хорошую учебу, достижения в спорте, музыке, танцах, творчестве — в любых проявлениях таланта мы отмечаем самых лучших. И с каждым годом таких детей становится все больше», — комментирует генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля.

В основе социальной политики предприятия лежит принцип корпоративной ответственности, что означает поощрение эффективного труда и профессионального роста, социальную поддержку семей сотрудников, охрану здоровья и поддержание здорового образа жизни.

На «Самарском Стройфарфоре» есть свои династии — за 81 год работы предприятия здесь создавались новые семьи, а дети и внуки их основателей продолжают заводские традиции. Одна из них — вручать фирменный ранец новоиспеченным школьникам. Многие из них, вырастая, затем получают среднее профессиональное или высшее образование и трудоустраиваются на завод, становясь частью дружной команды.

Фото: ССФ

На мероприятии по случаю приближающегося Дня знаний одаренные дети показали свои умения: пели и плясали, рассказывали стихи, исполняли различные номера: фрагменты из балета, восточные танцы и даже театр мод. За свои достижения за предыдущий учебный год ребята получили грамоты и призы, что, по мнению организаторов, является для них стимулом добиваться еще больших успехов в дальнейшем. Также в этом году особый приз — памятные статуэтки звезд, изготовленные на предприятии, получили три золотых медалистки, а ныне – студентки самарских вузов Альбина и Оксана Масляницины, Марина Моржицкая: В завершение праздника всех угощали фирменным мороженым и разыграли среди присутствующих подарочные карты разного номинала на аттракционы в парке им. Гагарина для яркого завершения летних каникул.

Фото: ССФ

В этот день не были обделены вниманием и заслуженные сотрудники предприятия. Так, на сцене наградили проработавшего на предприятии 40 лет слесаря-ремонтника 6 разряда производства санитарно-строительных изделий Михаила Маркелова. Он является не только основателем трудовой династии, но и опытным наставником для молодежи. За долголетний добросовестный труд ему вручили путевку в один из местных санаториев.

На заводе пропагандируется здоровый образ жизни. В семьях заводчан воспитываются и достойные спортсмены, занимающиеся разными видами спорта. Среди них — призеры и победители всероссийских и областных турниров по универсальному бою, первенства Самарской области по лыжным гонкам, первенства России и ПФО по самбо, командных соревнований по дзюдо и кикбоксингу, велосипедному спорту, межрегиональных и республиканских турниров по вольной борьбе и многие другие.

Фото: ССФ

Отдельно был отмечен и тренер детской футбольной команды завода «Самарский Стройфарфор», которая успешно выступает на соревнованиях различного уровня: города, района и области. За активное участие в спортивных турнирах в составе команды предприятия, а также достойный вклад в спортивную подготовку и воспитание подрастающего поколения награжден Виктор Зибаев. Ему вручили спортивную форму для детской футбольной команды села Богдановка Кинельского района Самарской области, которую он тренирует.

Фото: ССФ

Для многих сотрудников «Самарского Стройфарфора» завод давно стал родным. С теплотой о работе здесь отзывается каждый. Например, бухгалтер Татьяна Петрова поделилась, что стаж ее работы на предприятии уже 22 года. «Наш завод – один из лучших. Мероприятия, которые организуют для наших детей и внуков, — стимул для них, все ждут праздника и в нем с удовольствием участвуют. Такая забота руководства очень приятна», — рассказывает она.

Заместитель генерального директора ООО «Самарский Стройфарфор» Александр Кривов поделился впечатлениями от заводской традиции: «Моей дочери 8 лет, а сыну уже 21. Дети знают, что за хорошую учебу их ждет поощрение и прилагают все усилия для этого. В прошлом году дочка была первоклассницей и очень радовалась получению портфеля. Сын Никита с отличием окончил школу, а теперь уже и третий курс Самарского государственного экономического университета по направлению «Мировая экономика». Так что мы на этих праздниках бываем регулярно, и дети получают свои заслуженные призы. Вообще наш завод — это большая семья, состоящая не только из супругов и детей, но и всех заводчан».

Никита Кривов планирует в будущем устроиться на работу именно сюда, ранее во время каникул он уже пробовал себя в роли подсобного рабочего. По его словам, получил ценный опыт и увидел производственный процесс изнутри. «Теперь я понимаю, какова взаимосвязь между начальством и подчиненным, когда об этом нам рассказывают в вузе на семинарах», — добавил студент.

Фото: ССФ

Отметили за профессионализм

В честь прошедшего Дня строителя на сцене Центра культуры и досуга «Юбилейный» городского поселения Смышляевка Волжского района прозвучали теплые слов в адрес трудового коллектива и ветеранов производства, а местные творческие коллективы подарили им танцевальные и вокальные номера. Более 100 сотрудникам «Самарского Стройфарфора» за вклад, сделанный в развитие отрасли, добросовестный труд и профессионализм вручили благодарности губернатора Самарской области, дипломы Самарской губернской думы, почетные грамоты регионального профильного министерства, а также Самарской областной организации Профсоюза работников строительства и промстройматериалов РФ, администрации Волжского района. Кроме того, каждый из отмеченных заводчан получил в подарок от завода сертификат добровольного медицинского страхования на сумму 10 тысяч рублей. Фотографии с именами лучших 32 сотрудников завода украсили заводскую Доску почета.

Фото: ССФ

комментарий

Николай Курсов,

исполнительный директор ООО «Самарский Стройфарфор»

Окончив СГЭУ, я пришел на завод, чтобы реализовать свой научно-практический потенциал на одной из лучших производственных площадок нашей станы, помочь собственникам в развитии бизнеса, воплотить амбициозные цели в реальность. Будучи в должности финансового директора, на протяжении всего трудового пути вместе с коллегами и руководством непрерывно развивались, строили финансово-экономические инструменты управления, реализовывали инвестиционные проекты. Успехи и ошибки позволяли постоянно находить новые возможности и идеи, реализацию которых поддерживало руководство, одобряя и продвигая на заводе постоянное профессионально-практическое обучение. Я горжусь работой на «Самарском Стройфарфоре», особенно тем, что это большая крепкая семья со своими ценностями, традициями и жизненными устоями. Завод непрерывно развивается высокими темпами на протяжении всей своей новой истории. Это стабильное предприятие, на котором всегда выполняют свои обещания. Это социально-значимый завод, который поддерживает спорт, детей и ветеранов, чтит профессиональные заводские династии. Получение Благодарности Губернатора нашего региона является для меня важным подтверждением успехов в пройденном трудовом пути, верно выбранной трудовой командой, и большой заслугой всего нашего дружного коллектива, без которого невозможно достичь больших высот. Спасибо за полученную оценку моих трудовых заслуг!

Фото: ССФ

комментарий

Ольга Рауткина,

лаборант по физико-механическим испытаниям секция лабораторного контроля «Самарского Стройфарфора»

Мой стаж на заводе — 34 года. Я ветеран труда.

Сначала некоторое время работала сортировщицей, а с 2000 года – в лаборатории.

Что мне нравится на заводе? Для молодых здесь дают возможность развиваться, учиться и профессионально расти. Для рабочих есть все необходимое: зарплата выдается вовремя, хорошее питание в собственной столовой, различные мероприятия, медпункт.

Для меня высшая награда – вручение благодарности от главы региона Дмитрия Азарова. Приятно, когда ценят твой труд, особенно на таком уровне.

-Любовь Федорова, Анна Медведева

Источник