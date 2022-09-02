Объем финансовых махинаций в мире за 2021 год превысил 34 млрд долл. Мошенничество эволюционирует, но финансовые пирамиды и похожие на них схемы – это по-прежнему нестареющая «классика» обмана доверчивых граждан.
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Масштабы финансового мошенничества впечатляют и
объем подобных операций (их называют fraud или «фрод») растет. По
оценкам Statista, сумма фрода в 2022 году достигнет 41,6 млрд
долл., а в 2023 году – 63,5 млрд долл.
Эксперты связывают эту тенденцию с глобальным
кризисом, который приводит к обесцениванию активов и снижению их доходности. В
итоге, потребители теряют бдительность и соблазняются обещаниями быстрого
заработка. Кроме того, фрод набирает обороты на фоне распространения новых схем
инвестирования, таких как блокчейн и криптовалюты, а также в связи с миграцией
многих финансовых услуг в онлайн (мобильный банкинг, биржевая торговля и т.д.).
Объем фрода
в мире (выявленные и предотвращенные операции)
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Данные Statista; *прогноз
«Цифровые платформы, такие как социальные сети,
услуги (например, совместное использование транспортных средств или жилья) и
электронная коммерция открывают двери для мошенников», – указывает в своем обзоре
экономических преступлений и мошенничества компания PwC.
По данным PwC, 40% случаев фрода
связаны именно с использованием цифровых технологий и онлайн-сервисов. По
данным Национальной полиции Украины, за 2021 год по зафиксированным
правоохранителями случаям, киберпреступники обманули украинцев более чем на 193
млн грн.
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Преступность
Мошенники украли у украинцев 10 млн грн, пообещав оформление соцвыплат
Все новое
– забытое старое
Несмотря на то, что мошенники постоянно
выдумывают новые способы отъема средств у потребителей, многие псевдоинвестиционные
проекты представляют собой обычные финансовые пирамиды. Их еще называют «схемами
Понци» в честь Чарльза Понци, который является прародителем финансовых пирамид.
Принцип финансовой пирамиды заключается в том,
что она живет исключительно за счет привлечения новых участников. Скажем, пришел
в проект человек, внес условные 1000 единиц средств. Ему пообещали доход в
размере 100 единиц в месяц. Но при условии, что он привлечет как минимум еще
двоих человек. Каждый из вновь пришедших приводит еще по два человека. И так по
цепочке. В итоге, выстраивается та самая пирамидальная структура, где нижняя «прослойка»
обеспечивает заработок тем, кто находится на уровень выше.
Понятно, что ни о каких реальных инвестициях в
ценные бумаги, рынок продовольствия или энергоносителей, в драгоценные металлы
речь не идет. По сути, деньги берутся из воздуха, а сама пирамида существует до
тех пор, пока она способна втягивать в себя новых участников.
Когда объема средств для подпитки не хватает,
начинаются проблемы с выплатами вознаграждений и схема ломается. Потому что
банально не за что выплачивать тот самый «доход от инвестирования».
Пирамида неизбежно обрушится, это лишь вопрос
времени и того, насколько умело ее организаторы будут завлекать новых участников.
Средний срок жизни финансовых пирамид колеблется от 3 до 16 лет.
Например, пирамида Понци продержалась всего год
– с 1919 года по 2020 год. А вот пирамида другого известного махинатора Бернарда
Мейдоффа существовала почти 40 лет – с начала 1970-х и вплоть до 2008 года. B2B
Jewelry, – самая крупная финансовая пирамида в истории
независимой Украины, – просуществовала чуть больше двух лет. От ее деятельности
пострадало порядка 600 тыс человек, а организаторы схемы присвоили свыше 250
млн долл.
10 признаков
фиктивности
Универсального рецепта, как распознать финансовые
пирамиды и подобные им мошеннические структуры, не существует. Тем не менее,
есть признаки, по которым можно отсеять потенциально неблагонадежные проекты.
Перечень таких маркеров собрала Национальная комиссия
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Комиссия определила 10 основных
признаков фиктивности инвестиционных проектов и финансовых операций.
-
высокая гарантированная доходность, которая
может в разы превышать среднюю процентную ставку по депозитам. Некоторые
проекты предлагают доходность на уровне 100% и более годовых, и при этом не
раскрывают схему заработка, прикрываясь фразами в стиле «высокодоходные
инвестиции», «вложения в ликвидные активы» и т.д.
-
отсутствие разрешений и лицензий. Подобные
проекты отсутствуют в реестрах НБУ и НКЦБФР, у них нет лицензий на банковскую
деятельность, на управление активами или на торговлю ценными бумагами.
-
агрессивная маркетинговая поддержка и
навязчивая реклама, в том числе, с привлечением известных лиц – артистов,
блогеров, – а также обилие фейковых отзывов от несуществующих клиентов.
-
отсутствие физических офисов и филиалов. Как
правило, коммуникация с клиентом происходит только онлайн, и зачастую единственным
средством связи является адрес электронной почты или форма обратной связи на
сайте.
-
регистрация компании за пределами страны, в
которой она ведет деятельность. Как правило, это оффшорные юрисдикции, такие как Сейшельские острова, Британские Виргинские
острова, Мальта и т.д.
-
отсутствие аккредитации инвестора. Компанию не
интересует ни финансовое состояние клиента, ни его кредитная история, ни
происхождение его средств.
-
руководители и бенефициары – обычно подставные
лица, которые не имеют реального опыта на финансовом рынке и не несут никакой ответственности.
А публичные лица, которые выступают в роли руководителей, по факту могут быть
наемными актерами.
-
несоблюдение формальностей по оформлению
документов. Вместо физического договора, который должен быть удостоверен личной
подписью инвестора или его ЭЦП, клиенту предлагают просто ознакомиться с
публичной офертой на сайте.
-
необходимость привлекать родственников и друзей
в проект как условие получение прибыли или выплаты дополнительных бонусов (реферальные
программы).
-
невозможность подтвердить право собственности
на активы, в которые якобы инвестированы деньги клиента. Вдобавок к этому – отсутствие
отчетов по операциям и их результативности (убыток либо доход).
Кстати, в помощь потенциальным инвесторам будет
своеобразный реестр НКЦБФР, в который она вносит те самые сомнительные
финансовые проекты. На сегодняшний день в нем находится свыше 130 компаний.
Что интересно, сайты многих из них уже не функционируют. Это еще одно
доказательство, насколько подобные схемы недолговечны.
Изучаем с
пристрастием
Перед тем, как вкладывать куда-либо деньги,
юристы советуют тщательно проверить подноготную компании, которая занимается
инвестициями. Для этого следует в первую очередь собрать как можно больше
информации о таком проекте, о его собственниках и руководителях.
Нужно обязательно интересоваться личностью
директора, потому что именно он согласно действующему законодательству отвечает
за работу компании. Важен его опыт руководящей и финансовой деятельности
Сергей Савинский
юрист юридической компании Gracers
Будет полезно обратиться с запросом в регуляторные
органы. Напомним, что Нацбанк осуществляет надзор за банками, финансовыми
компаниями, кредитными союзами, страховщиками. НКЦБФР курирует деятельность
инвестиционных компаний (в том числе тех, которые управляют инвестфондами) и
торговцев ценными бумагами.
Небанковские финучреждения и лица, которые имеют
право предоставлять отдельные финуслуги, подлежат регистрации и лицензированию
в Украине. «Если такой лицензии нет, то деятельность, которую ведет юридическое
лицо, незаконная», – предупреждает Игорь Чудовский, управляющий партнер адвокатского
объединения «Чудовский и партнеры».
Многое скажут о компании данные из различных
реестров. В частности, из реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, и
единого реестра судебных решений. Отсутствие каких-либо данных о хозяйственной
деятельности компании, об уплате налогов и при этом наличие судебных тяжб могут
свидетельствовать о фиктивности.
Все взаимоотношения с клиентами компания
обязана оформлять в договорной форме (даже если это электронный документ). Причем,
в договоре должны быть прописаны все обязательства компании по выплате
дивидендов (дохода) за пользование деньгами инвестора, а также ответственность
за невыполнение обязательств. «Именно этот договор после подписания будет
являться базовым документом, регулирующим взаимоотношения обеих сторон, и
основанием для обращения в суд, если соглашение не выполняется», – объясняет
Игорь Чудовский.
Что
делать в случае обмана?
Тем, кто столкнулся с аферистами, нужно
оперативно подавать в Нацполицию заявление о совершении преступления, которое
попадает под нормы ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). При этом
необходимо просить признать заявителя потерпевшим, требовать начать досудебное
расследование и заявить ходатайство о наложении ареста на банковские счета
аферистов. Если повезет, там еще останутся деньги.
Если контрагент зарегистрирован за границей,
то обращение в полицию все равно имеет смысл. Ведь Нацполиция уполномочена расследовать
преступления, произошедшие в Украине, независимо от того, кто их совершил –
украинцы или иностранцы.
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения «Чудовский и партнеры»
А вот в НБУ и НКЦБФР жаловаться бесполезно.
Потому что их ответ будет однозначным: мы лицензию компании «А» не выдавали, а значит,
она нам не подчиняется.
Правозащитники уверяют: шансы на возврат денег
все же есть. Но успех зависит от наличия у пострадавшего доказательств, что он
отправлял мошенникам деньги; от того, сможет ли человек подтвердить свои взаимоотношения
с преступниками (пусть это будет даже публичная оферта, а не бумажный договор)
и указать реальные имена и фамилии лиц, совершавших незаконные действия. А еще
важно, чтобы у мошенников были деньги или активы, которые можно взыскать.
Ну и конечно, подобные процессы – дело не
одного дня. Расследование и судебные разбирательства могут затянуться на годы. «И
чем продолжительнее процесс – тем меньше надежд вернуть хоть какие-то средства.
Поэтому успешных кейсов по таким делам очень мало», – предупреждает Сергей
Савинский.