Объем финансовых махинаций в мире за 2021 год превысил 34 млрд долл. Мошенничество эволюционирует, но финансовые пирамиды и похожие на них схемы – это по-прежнему нестареющая «классика» обмана доверчивых граждан.

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Масштабы финансового мошенничества впечатляют и

объем подобных операций (их называют fraud или «фрод») растет. По

оценкам Statista, сумма фрода в 2022 году достигнет 41,6 млрд

долл., а в 2023 году – 63,5 млрд долл.

Эксперты связывают эту тенденцию с глобальным

кризисом, который приводит к обесцениванию активов и снижению их доходности. В

итоге, потребители теряют бдительность и соблазняются обещаниями быстрого

заработка. Кроме того, фрод набирает обороты на фоне распространения новых схем

инвестирования, таких как блокчейн и криптовалюты, а также в связи с миграцией

многих финансовых услуг в онлайн (мобильный банкинг, биржевая торговля и т.д.).

Объем фрода

в мире (выявленные и предотвращенные операции)

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Данные Statista; *прогноз

«Цифровые платформы, такие как социальные сети,

услуги (например, совместное использование транспортных средств или жилья) и

электронная коммерция открывают двери для мошенников», – указывает в своем обзоре

экономических преступлений и мошенничества компания PwC.

По данным PwC, 40% случаев фрода

связаны именно с использованием цифровых технологий и онлайн-сервисов. По

данным Национальной полиции Украины, за 2021 год по зафиксированным

правоохранителями случаям, киберпреступники обманули украинцев более чем на 193

млн грн.

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Все новое

– забытое старое

Несмотря на то, что мошенники постоянно

выдумывают новые способы отъема средств у потребителей, многие псевдоинвестиционные

проекты представляют собой обычные финансовые пирамиды. Их еще называют «схемами

Понци» в честь Чарльза Понци, который является прародителем финансовых пирамид.

Принцип финансовой пирамиды заключается в том,

что она живет исключительно за счет привлечения новых участников. Скажем, пришел

в проект человек, внес условные 1000 единиц средств. Ему пообещали доход в

размере 100 единиц в месяц. Но при условии, что он привлечет как минимум еще

двоих человек. Каждый из вновь пришедших приводит еще по два человека. И так по

цепочке. В итоге, выстраивается та самая пирамидальная структура, где нижняя «прослойка»

обеспечивает заработок тем, кто находится на уровень выше.

Понятно, что ни о каких реальных инвестициях в

ценные бумаги, рынок продовольствия или энергоносителей, в драгоценные металлы

речь не идет. По сути, деньги берутся из воздуха, а сама пирамида существует до

тех пор, пока она способна втягивать в себя новых участников.

Когда объема средств для подпитки не хватает,

начинаются проблемы с выплатами вознаграждений и схема ломается. Потому что

банально не за что выплачивать тот самый «доход от инвестирования».

Пирамида неизбежно обрушится, это лишь вопрос

времени и того, насколько умело ее организаторы будут завлекать новых участников.

Средний срок жизни финансовых пирамид колеблется от 3 до 16 лет.

Например, пирамида Понци продержалась всего год

– с 1919 года по 2020 год. А вот пирамида другого известного махинатора Бернарда

Мейдоффа существовала почти 40 лет – с начала 1970-х и вплоть до 2008 года. B2B

Jewelry, – самая крупная финансовая пирамида в истории

независимой Украины, – просуществовала чуть больше двух лет. От ее деятельности

пострадало порядка 600 тыс человек, а организаторы схемы присвоили свыше 250

млн долл.

10 признаков

фиктивности

Универсального рецепта, как распознать финансовые

пирамиды и подобные им мошеннические структуры, не существует. Тем не менее,

есть признаки, по которым можно отсеять потенциально неблагонадежные проекты.

Перечень таких маркеров собрала Национальная комиссия

по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Комиссия определила 10 основных

признаков фиктивности инвестиционных проектов и финансовых операций.

высокая гарантированная доходность, которая

может в разы превышать среднюю процентную ставку по депозитам. Некоторые

проекты предлагают доходность на уровне 100% и более годовых, и при этом не

раскрывают схему заработка, прикрываясь фразами в стиле «высокодоходные

инвестиции», «вложения в ликвидные активы» и т.д.

отсутствие разрешений и лицензий. Подобные

проекты отсутствуют в реестрах НБУ и НКЦБФР, у них нет лицензий на банковскую

деятельность, на управление активами или на торговлю ценными бумагами.

агрессивная маркетинговая поддержка и

навязчивая реклама, в том числе, с привлечением известных лиц – артистов,

блогеров, – а также обилие фейковых отзывов от несуществующих клиентов.

отсутствие физических офисов и филиалов. Как

правило, коммуникация с клиентом происходит только онлайн, и зачастую единственным

средством связи является адрес электронной почты или форма обратной связи на

сайте.

регистрация компании за пределами страны, в

которой она ведет деятельность. Как правило, это оффшорные юрисдикции, такие как Сейшельские острова, Британские Виргинские

острова, Мальта и т.д.

отсутствие аккредитации инвестора. Компанию не

интересует ни финансовое состояние клиента, ни его кредитная история, ни

происхождение его средств.

руководители и бенефициары – обычно подставные

лица, которые не имеют реального опыта на финансовом рынке и не несут никакой ответственности.

А публичные лица, которые выступают в роли руководителей, по факту могут быть

наемными актерами.

несоблюдение формальностей по оформлению

документов. Вместо физического договора, который должен быть удостоверен личной

подписью инвестора или его ЭЦП, клиенту предлагают просто ознакомиться с

публичной офертой на сайте.

необходимость привлекать родственников и друзей

в проект как условие получение прибыли или выплаты дополнительных бонусов (реферальные

программы).

невозможность подтвердить право собственности

на активы, в которые якобы инвестированы деньги клиента. Вдобавок к этому – отсутствие

отчетов по операциям и их результативности (убыток либо доход).

Кстати, в помощь потенциальным инвесторам будет

своеобразный реестр НКЦБФР, в который она вносит те самые сомнительные

финансовые проекты. На сегодняшний день в нем находится свыше 130 компаний.

Что интересно, сайты многих из них уже не функционируют. Это еще одно

доказательство, насколько подобные схемы недолговечны.

Изучаем с

пристрастием

Перед тем, как вкладывать куда-либо деньги,

юристы советуют тщательно проверить подноготную компании, которая занимается

инвестициями. Для этого следует в первую очередь собрать как можно больше

информации о таком проекте, о его собственниках и руководителях.

Нужно обязательно интересоваться личностью

директора, потому что именно он согласно действующему законодательству отвечает

за работу компании. Важен его опыт руководящей и финансовой деятельности

Сергей Савинский

юрист юридической компании Gracers

Будет полезно обратиться с запросом в регуляторные

органы. Напомним, что Нацбанк осуществляет надзор за банками, финансовыми

компаниями, кредитными союзами, страховщиками. НКЦБФР курирует деятельность

инвестиционных компаний (в том числе тех, которые управляют инвестфондами) и

торговцев ценными бумагами.

Небанковские финучреждения и лица, которые имеют

право предоставлять отдельные финуслуги, подлежат регистрации и лицензированию

в Украине. «Если такой лицензии нет, то деятельность, которую ведет юридическое

лицо, незаконная», – предупреждает Игорь Чудовский, управляющий партнер адвокатского

объединения «Чудовский и партнеры».

Многое скажут о компании данные из различных

реестров. В частности, из реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, и

единого реестра судебных решений. Отсутствие каких-либо данных о хозяйственной

деятельности компании, об уплате налогов и при этом наличие судебных тяжб могут

свидетельствовать о фиктивности.

Все взаимоотношения с клиентами компания

обязана оформлять в договорной форме (даже если это электронный документ). Причем,

в договоре должны быть прописаны все обязательства компании по выплате

дивидендов (дохода) за пользование деньгами инвестора, а также ответственность

за невыполнение обязательств. «Именно этот договор после подписания будет

являться базовым документом, регулирующим взаимоотношения обеих сторон, и

основанием для обращения в суд, если соглашение не выполняется», – объясняет

Игорь Чудовский.

Что

делать в случае обмана?

Тем, кто столкнулся с аферистами, нужно

оперативно подавать в Нацполицию заявление о совершении преступления, которое

попадает под нормы ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). При этом

необходимо просить признать заявителя потерпевшим, требовать начать досудебное

расследование и заявить ходатайство о наложении ареста на банковские счета

аферистов. Если повезет, там еще останутся деньги.

Если контрагент зарегистрирован за границей,

то обращение в полицию все равно имеет смысл. Ведь Нацполиция уполномочена расследовать

преступления, произошедшие в Украине, независимо от того, кто их совершил –

украинцы или иностранцы.

Игорь Чудовский

управляющий партнер адвокатского объединения «Чудовский и партнеры»

А вот в НБУ и НКЦБФР жаловаться бесполезно.

Потому что их ответ будет однозначным: мы лицензию компании «А» не выдавали, а значит,

она нам не подчиняется.

Правозащитники уверяют: шансы на возврат денег

все же есть. Но успех зависит от наличия у пострадавшего доказательств, что он

отправлял мошенникам деньги; от того, сможет ли человек подтвердить свои взаимоотношения

с преступниками (пусть это будет даже публичная оферта, а не бумажный договор)

и указать реальные имена и фамилии лиц, совершавших незаконные действия. А еще

важно, чтобы у мошенников были деньги или активы, которые можно взыскать.

Ну и конечно, подобные процессы – дело не

одного дня. Расследование и судебные разбирательства могут затянуться на годы. «И

чем продолжительнее процесс – тем меньше надежд вернуть хоть какие-то средства.

Поэтому успешных кейсов по таким делам очень мало», – предупреждает Сергей

Савинский.