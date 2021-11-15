Понятие инфляции неотделимо от понятия экономического роста, и если инфляция будет высокой — роста не будет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе расширенного заседания Комитета по финансовому рынку.

«Без низкой инфляции не будет долгосрочных инвестиций, долгосрочных кредитов, а люди будут терять сбережения и доходы, которые съест инфляция. Все это вместе разрушает доверие общества к экономической политике, и когда нет такого ориентира на будущее, говорить об устойчивом росте не приходится»,





подчеркнула она.

По словам Набиуллиной, низкая инфляция необходима для экономического роста.

«Потому что вместо сбережений в рублях, которые банки трансформируют в кредиты, будет долларизация иначе, вместо инвестиций будет вывод прибыли, и это обычно заканчивается стагфляцией. А чтобы переварить последствия стагфляции, нужны будут долгие-долгие годы»,





пояснила она.

Отметим, стагфляция — это застой производства или его падение, которое сопровождается ростом безработицы и цен.

«Наша политика именно направлена на то, чтобы не допустить таких сценариев, обеспечить инфляцию на целевом уровне, который комфортен для граждан, для компаний, позволяет им развиваться, для экономики рост вблизи потенциала, на том уровне, когда он может быть устойчивым и сбалансированным»,





отметила глава ЦБ РФ.

Она рассказала, что в России сейчас безработица вернулась к уровню 2019 года, «практически к историческому минимуму»,

«И при этом мы видим, что количество открытых вакансий тоже находится на историческом максимуме. Наш анализ, наше взаимодействие с регионами анализ того, что происходит на предприятиях в регионах, показывает, что уже во многих секторах возникает нехватка рабочей силы»,





отметила Набиуллина.

Мировая экономика тоже быстро восстанавливается, но это, по словам главы Центробанка, не означает, что последствия пандемии преодолены.

«Восстановление страдает от серьезного дисбаланса между спросом, который превышает докризисный уровень у нас, практически во всех секторах, и предложением, которое не поспевает за ним. Этот дисбаланс существует не только в России, но и в мире, это одна из причин скачка инфляции как в мире, так и в России»,





пояснила она.

И как относиться к этому скачку инфляции — принципиальный вопрос для Центробанка.

Напомним, глава Комитета по финансовому рынку, депутат фракции СРЗП Анатолий Аксаков отметил, что сценарии основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и плановый период 2022 и 2024 годов «вполне реализуемы и предсказуемы».

Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов.





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