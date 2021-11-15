Среди профессий без образования российские работодатели испытывают наибольшую потребность в квалифицированных рабочих и курьерах. Об этом «Вечерней Москве» рассказали аналитики Superjob.

По словам экспертов, одна из востребованных профессий — рабочие на производстве и стройке.

— Уменьшение числа трудовых мигрантов привело к изменениям в сферах, где традиционно использовался их труд. Так, сегодня наблюдается конкуренция сфер строительства и производства за квалифицированных рабочих, — рассказали аналитики.

Работодатели из этих сфер отмечают, что работа в курьерской доставке среди младшего персонала стала популярнее работы на стройках и заводах.

Однако курьеров на рынке труда также не хватает, подчеркнули специалисты.

— Спрос на услуги курьеров в мегаполисах после начала пандемии вырос в несколько раз и продолжает держаться на высоком уровне. Только за первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10 процентов по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза, — сообщили в Superjob.

Во время коронавирусных ограничений курьеры становятся самыми желанными сотрудниками. В частности, за год вакансий для курьеров в Москве стало больше на 407 процентов, за первые три недели октября по отношению к сентябрю — на 18 процентов.

За год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть, отметили эксперты.

— Среднее зарплатное предложение для пешего курьера на полный день сегодня составляет 55 тысяч рублей, для водителя-курьера — 85 тысяч, зарплатные максимумы — 90 и 150 тысяч рублей соответственно. Такие суммы зарабатывают те, кто ежедневно выполняет большое количество доставок, — отметили аналитики.

Растущим сервисам доставки и внутренних автоперевозок не хватает водителей, заметили в Superjob. Электронная коммерция активно нанимает персонал в кол-центры и свои фулфилмент-центры: в этой сфере востребованы комплектовщики заказов и менеджеры.

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