15.11.2021 — 12:05

Сейчас читают: 112

ont.by

Когда народная поддержка сменяется немилостью. Рейтинг одобрения политики Джо Байдена побил антирекорд. С августа популярность действующего американского лидера стремительно падает.

Более половины жителей США, 53%, заявили, что Президент не оправдал их ожидания. Рейтинги Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережили более стремительное падение, чем у любого другого из его предшественников за последние полвека.

По мнению экспертов, это реакция американцев на неспособность Байдена адекватно реагировать на возникающие проблемы, включая афганский вопрос, миграционный кризис, коронавирус и экономические трудности.

Читать на ont.by