Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 31.08.2022

«Всё действительное разумно, всё разумное действительно», — говорил Гегель. Так ли это, не ошибался ли великий философ-основатель современного российского общественного устройства и почитатель Прусского типа государства?

Теорий государственного устройства много, выбор действительно большой. Из последних мне нравится теория о способностях мозга. Она гласит, что выдвигать надо только таких лидеров, у которых развито правое полушарие мозга, а допускать к власти людей с развитым левым полушарием ни в коем случае нельзя. Убедительно и просто, но я вижу в этом только одну загвоздку: кто будет проводить эти тесты?

Говоря сегодня о современном мироустройстве, а значит, и о мировой экономике, мы сталкиваемся с неминуемой драмой — противостоянием глобализм versus антиглобализм.

Вся статистика, которая навязывается нам со стороны масс медиа — это цифры глобалистов: из Всемирной торговой организации (ВТО), Организации Объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и т.п. Но ведь статистика антиглобалистов также имеет право на существование хотя бы потому, что аргументированно возражает глобалистам, когда утверждает, что мир близок к краху.

Так, например (в этом совпадают точки зрения и первых, и вторых), говорится, что в мире нормально действующих рынков лишь только 8 (из 16 основных), а на первый план выходит проблема продуктов питания и голода, но не бедности, которая 60 лет никак не решалась, несмотря на создание Всемирной продовольственной организации (ФАО).

Мой покойный дед утверждал: не спешите считать меня идиотом, если вы меня не понимаете. Даже с точки зрения теории вероятности, ваша точка зрения равна нулю, а вероятность, что вы и есть идиот близка к 100.

Замечу, что мой дед был почти Нобелевский лауреат Почти — потому что его коллеги крали у него достижения, по амикашонски хлопая деда по плечу. Его самый большой научный вклад — изобретение вертикальной аэродинамической трубы, памятник которому стоит в Жуковском.

Но вернёмся к тебе разговора. Глобализм как таковой провалился напрочь. Он полетел в тартарары. а глобалисты этого почему-то не предвидели, хотя власть, деньги, инструменты влияния на общественное мнение были в их руках.

Достаточно сказать, что уже сейчас, с начала спецоперации на Украине, объём мировой экономики упал на 30%.. а мировой ВВП в ближайшие год-два упадёт ещё на 30%.

Мир развивался не линейно, а спиралеобразно начиная с эпохи, когда неандертальцы перешли в новую фазу развития — в разряд Homo Sapiens Sapiens. Мировая экономика развивалась в основном по магистральной линии мировой глобализации даже не потому, что это разумно, а потому что это действительно. Другого пути не было.

Мир на пути к изобилию и благоденствию — это глобальный мир. Антиглобалисты не утверждают, что глобализация — это плохо, они не идиоты. Они утверждают, что глобальный мир ждёт крах, как только в процессах глобализации займут узкокорыстные цели. Так оно и получилось.

Приведу пример. Мы сегодня знаем всё о Гражданской войне в Испании. Мы даже знаем цифру, в которую Сталину обошлась Испанская Республика и во что обошёлся Франко Италии и Германии. Это сопоставимые цифры — 550 миллионов долларов и 500 миллионов долларов соответственно. Разница лишь в том, что Испанская Республика заплатила Сталину сполна, так как, по словам Виктора Альбы, вождь не отправил ей даже одного сломанного ружья, пока резидент НКВД Орлов не доставил в Одессу золотые запасы Республики. Сталин умел держать паузу.

Этим примером я хочу показать, что глобальный мир не шёл к своей цели семимильными шагами. И уж точно он не был бескорыстным. Так называемые «народные идеи» (в частности, коммунизм и социализм) были бескорыстными только для исполнителей, но никак не для верхатуры.

Так же происходит сегодня, и принципиальная цена за расчёты в этом торге не поменялась. Ты мне дал в глаз — я тебе дал в ухо. Зуб за зуб, глаз за глаз, причём тютелька в тютельку.

Вы спросите меня, а кто это всё регулирует, такие расчёты? У меня есть ответ: глобальные структуры.

Вы что, не знали про готовящуюся спецоперацию? Вы что, не знали о проблемах, которые обуревают элиты западноевропейских и американских стран? Знали, но была утрачена способность мирового сообщества своевременно и эффективно применять систему сдержек и противовесов, как это было в догорбачевскую эпоху.

Что больше всего волнует нас? То, где нам искать способ вернуть на замечательную планету мир и благоденствие! Нам необходимо:

Спокойное поступательное развитие мировой экономики

Бесконфликтный мир

Возможность есть, пить, воспитывать детей и любить родителей, помогать страждущим и не убивать себе подобных

Все были уверены, что эпоха Гитлера-Муссолини канула в Лету, а нет. Глобализация просуществовала 60 лет. А где она теперь? Если глобальный мир — единственное разумное направление развития мира и мировой экономики, то почему происходят такие коллапсы? Почему человечество до сих пор не выдумало необходимый антиген?

Что же делать, когда ни одна церковь, ни одно духовное направление, включая кичащиеся своим всесилием Бахаи, способны сотрудничать с властями и тыкают пальцем в сторону Далай Ламы, который единственный в своем роде, изгнанник и ничего не может сделать? ООН не работает, ВТО тем более, МВФ разваливается, ВОЗ дышит на ладан, МОТ молчит как рыба.

Тут есть одна подсказка: есть маргинальные (не общепринятые) теории среди антиглобалистов — срочно связаться с инопланетянами.

Но кто нам мешает на этом справедливом праведном пути? Мы сами ставим над собой те экземпляры человеческой натуры, которые постоянно демонстрируют неэффективность недееспособность и человеконенавистнические устремления.

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