Запрет всем россиянам въезд в страны Европейского Союза является проявлением нацистской политики. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал он на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в подмосковном парке «Патриот».

По словам министра, отдельные страны, в частности, прибалтийские, все чаще игнорируют «фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала».

«В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», — утверждает Шойгу.

Открывая конгресс, он процитировал болгарского коммуниста Георгия Димитрова, который назвал фашизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран».

«В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм», — добавил глава ведомства.

В выступлении он акцентировал внимание на тезисе, что приход национал-социалистов к власти обусловлен их финансированием международным капиталом.

«Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», — заявил Шойгу.

Он напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза — 27 миллионов погибших. По словам министра, такую цену не платило ни одно государство мира.

Министр также отметил что «уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие».

«Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединённых Штатов Америки и НАТО», — заключил он.

Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума «Армия-2022». Как отметили в ведомстве, он «призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии».