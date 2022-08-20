«У нас есть проблемы по дефициту валюты в стране. Поэтому появляются очень противоречивые инициативы – например, введение налога на импорт или запрет на обнародование курса валют на табло обменных пунктов. На самом же деле решить дефицит валюты можно путем стимулирования экспорта», – отметил эксперт.

Он убежден, что возобновление экспорта поможет Украине улучшить состояние экономики и восстановить резервы.

«Разблокировка портов для экспорта металла поддержит экономику, ведь до войны металлургия занимала около 10% ВВП, а это достаточно ощутимая часть экономики. В этом смысле разблокировка портов для экспорта для металла и руды – это очень хороший способ улучшить валютный баланс в Украине», – резюмировал аналитик.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.





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