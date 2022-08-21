Хотите неожиданную, но приятную новость? Война еще не закончилась, а наша экономика начала медленное восстановление.

Растет экспорт, товарооборот и заработная плата в западных областях. Такая динамика наблюдается уже третий месяц. В первые месяцы войны МВФ спрогнозировал падение экономики Украины в 2022 году на 40−45%. Но этот прогноз не сбывается. Минэкономики прогнозирует падение на 35%, а авторитетный аналитический центр Ukraine Economic Outlook — на 33%.

Несмотря на это, падение есть падение, и новость о постепенном восстановлении до сих пор не перевешивает до сих пор слабую экономику. Поэтому нужно не паниковать, верить в победу, но закатать рукава для финансовой самообороны.

Финансовая подушка: почему это первое, о чем нужно думать, независимо от размера заработка

Наличие накоплений делает нас более устойчивыми. Я бы даже сказал антихрупкими. Во время полномасштабной войны мы поняли, что как ракета может прилететь сейчас в каждый дом, так и мы можем сейчас в любой момент потерять источник дохода. Имея стабильные накопления, мы имеем гарантию, что легче переживем форс-мажорные обстоятельства, это дает нам ощущение определенной защищенности. А когда человек находится в психологическом равновесии — он более продуктивный, эффективный к заработку денег, способный к принятию взвешенных решений.

С каким заработком можно формировать финансовую подушку?

Маленький заработок ни в коем случае не оправдание для того, чтобы не вести накопления. Потому что экономить можно практически с любым уровнем доходов.

Исследования финансовых экспертов свидетельствуют о том, что 10% дохода мы просто не замечаем, если мы их экономим. Независимо от того, много или мало мы зарабатываем. А благодаря эффекту течения времени и планомерному собиранию — эти средства становятся ощутимыми и весомыми для каждого человека.

Лучше всего сохранять средства, как только мы их получили и не успели приступить к расходам. Если же вы чувствуете слабость к эмоциональной покупке, дайте себе, так сказать, переспать с этим мнением и так уж принимать окончательное решение.

Сколько отложить?

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