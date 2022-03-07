Сырьевые товары с каждым днем обновляют рекорды. Металлы, углеводороды, удобрения, лес, агропродукция — все стремительно дорожает. В моменте аналитики объясняют эту динамику санкциями против России, но проблема может быть глубже. О том, какие риски несет эта ситуация для мировой экономики и что делать, чтобы сберечь свои накопления, расскажем в этом обзоре.

Динамика цен на сырье

Сводным индикатором commodities, хорошо отражающим тренды в этом классе активов, является индекс Bloomberg Commodity. Он показывает изменение стоимости корзины из разных товарных активов. Сегодня индикатор переписал максимум с середины 2014 г. За неделю индекс прибавил 17,8%, с начала 2022 г. рост составил 33,5%, а с начала 2021 г. — 69,6%.

В разбивке по отдельным товарам можно увидеть следующую картину: нефть на максимумах с февраля 2013 г. Цены на природный газ в Европе в моменте превышали $3800 за тыс. кубометров — более чем в 19 раз выше средних уровней. Никель, алюминий, палладий, медь и олово сегодня достигли многолетних максимумов. Даже уголь, на протяжении последних 10 лет считавшийся «токсичным» из-за высокого выброса парниковых газов при сжигании, за три последних месяца удвоился в цене.

С чем же связан такой рост цен на сырье и что это может означать для мировой экономики

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. В попытках поддержать спрос на фоне масштабного локдауна мировые финансовые регуляторы запустили беспрецедентную программу финансовой поддержки. Господдержка помогла купировать панику на рынках и стимулировала восстановление экономики в 2021 г.

Для финансирования госрасходов была запущена эмиссия новой валюты. Долларовая денежная масса (агрегат М2) в 2020 г. выросла на 24,2% в 2020 г. и еще на 11,4% в 2021 г. Крупнейший скачок за всю историю наблюдений с 1959 г. Еще в конце 2020 г. отдельные специалисты высказывали опасения, что такой объем может быть избыточным и чреват разгоном инфляции в будущем.

В 2021 г. рост цен в мире действительно начал ускоряться. Дополнительными факторами, усугублявшими ситуацию, стали разрывы логистических цепочек и сокращение инвестиций в новое производство. Спрос стремительно рос, а предложение отставало.

Чувствительнее всего были цены на commodities. Цены на сталь и пиломатериалы уже в I полугодии 2021 г. устремились к максимумам. К концу II квартала стали явно проявляться риски на рынках газа, которые реализовались в начале отопительного сезона 2021–2022 г.

Стремительно росли цветные металлы, в частности алюминий, никель и медь. Некоторые специалисты связывали это с популярностью «зеленых» технологий, которые нуждаются в этих металлах. Однако совсем не «зеленый» уголь тоже подскочил в цене в III квартале, когда электрогенерирующие компании стали подменять им более дорогой газ.

Цены на нефть плавно росли, контролируемые странами ОПЕК+. С августа альянс начал каждый месяц стабильно повышать квоту на добычу, но к январю 2021 г. уже стало очевидно, что не все страны могут идти в графике и дефицит будет сохраняться дольше, чем ожидалось.

Вслед за сырьем росла себестоимость товаров и услуг, которую производители перекладывают на потребителей через повышение цен. Этот эффект имеет запаздывающий характер, но уже в начале 2021 г. инфляция достигла многолетних максимумов. В январе 2021 г. инфляция в долларах составила 7,5% — максимум за 40 лет. Темпы роста цен в евро составили 5,1% — максимум за всю историю существования еврозоны. В рублях рост цен составил 8,7% — максимум с 2015 г.

Мировые регуляторы начали постепенно ужесточать риторику. ФРС США в марте полностью сворачивает QE и приступает к повышению ставок. ЕЦБ на заседании в феврале по-прежнему медлил со сменой курса, но риторика стала более «ястребиной».

В таком состоянии мировая экономика подошла к периоду геополитического обострения из-за ситуации на Украине.

Санкции и сырье

Международное сообщество обрушило на Россию шквал всевозможных санкций, призванных изолировать и ослабить ее экономику. Темпы, с которыми это начало происходить, заставили иностранный бизнес

«окуклиться» и приостановить новые сделки с российскими контрагентами. Поскольку доля России на мировых рынках сырья очень велика, все это привело к очередному скачку цен на commodities.

Таким образом, политическая неопределенность только усугубила существующий структурный дефицит предложения на сырьевых рынках. Совокупные запасы сырья сейчас на очень низких уровнях, что делает рынок чувствительным к малейшим дисбалансам.

Даже в случае деэскалации отката к прежним торговым взаимоотношениям, скорее всего, уже не будет. Те страны, которые могут себе позволить ограничить закупки из России, могут пойти на такой шаг, что поддержит рост мировых цен.

Все это намекает на высокие риски затяжного периода дорогих commodities и высокой инфляции не только в России, но и во всем мире. В этих условиях для инвесторов всего мира вопрос стоит не в том, как приумножить, а в том, как сберечь свой капитал от обесценения.

Что делать инвесторам

Период высокой инфляции на фоне слабого экономического роста губителен для инвесторов. Есть не так много мест, где участники рынка могут получить положительную реальную доходность в такие периоды. Но есть ряд активов, которые с большей вероятностью позволят это сделать.

В первую очередь, это акции сырьевых компаний. Компании, которые добывают и продают сырье являются главными бенефициарами роста цен на commodities. Здесь могут быть разные стратегии.

Консервативный инвестор может сфокусироваться на компаниях с низким долгом, высокой маржинальностью, диверсифицированным портфелем и высокой долей на рынках присутствия. Среди российских эмитентов можно выделить ГМК Норильский никель — это типичный представитель подобного класса активов.

В попытках получить более высокую доходность инвестор может сфокусироваться на конкретных рынках, которые выросли сильнее других. Например, цены на газ в Европе сейчас выше средних уровней более чем в 10 раз. Но здесь необходимо четко понимать, как формируются реальные цены реализации, какие у компании рынки сбыта и какие ограничительные меры могут предпринять регуляторы.

Спекулятивная стратегия заключается в покупке компаний — аутсайдеров. Это могут быть закредитованные компании на грани банкротства, для которых высокие цены на продукцию становятся шансом на спасение. Эти акции могут переоцениться в разы, но и риски здесь, как правило, очень высокие.

Среди российских эмитентов можно отметить компанию Мечел. Крупный производитель угля и стали последние несколько лет все деньги тратит на погашения огромного долга. Из-за этого производственные мощности ветшают, и операционные показатели падают. Однако в 2021 г. за счет высоких цен на уголь компания показала отличные результаты, а соотношение Чистый долг/EBITDA оказалось на здоровом уровне 2,3х против 7,9х на конец 2020 г. Еще один год таких цен и компания может кардинально преобразиться в глазах инвесторов, обеспечив кратный рост капитализации. Но риски здесь высокие, и инвестору необходимо хорошо подумать, готов ли он принимать их на себя.

Если обобщать факторы, на которые стоит обращать внимание при инвестициях в акции сырьевых компаний, можно сформировать следующий перечень:

• Продуктовая корзина. Что производим и какая маржинальность?

• География поставок. Кто покупатели?

• Доля на мировом рынке и на рынках присутствия.

• Как формируются цены реализации? Какая зависимость от цен на спотовом и фьючерсном рынке?

• Как компания распоряжается прибылью: дивиденды, buyback, капитальные инвестиции или M&A?

• Какой у компании долг и в какой валюте?

• Есть ли у компании другие драйверы для роста?

БКС Мир инвестиций



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