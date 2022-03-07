Сегодня, 7 марта, 12-ый день войны России против Украины. Инвестаналитик, управляющий партнер HUG’S Эрик Найман поделился на фейсбуке аналитикой, почему и как пикирует российская экономика. «Минфин» выбрал главное.

Дефолт РФ приближается

Moody’s понизило рейтинг России с «B3» до «Ca». Это предпоследняя ступень рейтинга, ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

Минфин РФ и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но фактическая реализация якобы будет зависеть от санкций. По факту выглядит так — россияне перечисляют рубли на спецсчета для выплат по долгам и предлагают кредиторам забрать эти рубли. Вот только кредиторы не соглашаются и наступает технический дефолт.

Путин подписал закон об изъятии коррупционных доходов. В доход государства будут изъяты деньги на счетах чиновника и всех членов его семьи, если сумма превышает доход его семьи за три года. Сумма будет изъята, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Это нарушение социального договора — раньше чиновникам российским позволяли воровать. А теперь оказывается было нельзя! Теперь еще и чиновникам Путин наступил на пятки. Военная хунта на верхушке РФ решила разорить не только простой народ и бизнесменов, но и верных лилипутинцев — чиновников. Почему? Денег нет.

И, возможно, это главная ошибка военной верхушки, которая сейчас фактически захватила внимание Путина и власть в РФ (похоже, во главе с начальником генштаба Герасимовым). В первую очередь Путин должен бояться именно этих людей.

Пока он им нужен, чтобы подписывать преступные указы, они будут его терпеть. Но при любых признаках трусости, слабости и колебаний, они убьют Путина и объявят в стране переход к военной хунте во главе, например, с Герасимовым. То есть Путина предадут все. И он это заслужил.

А для начала военные будут зачищать окружение Путина. Очень похоже, что первым падет министр обороны Шойгу. Он по своей сути гражданский. Ряженый министр обороны. Что сильно раздражает «боевых» генералов, и они после смещения Шойгу поставят на пост министра своего человека. А американцы говорят, напротив, об угрозе госпереворота как раз со стороны Шойгу.

В любом случае кольцо удавки военных на шее Путина сожмется еще больше. А милитаризация РФ усилится. Это к тому, что после смерти Путина облегчения для Украины может не произойти. Нужна демилитаризация РФ, а не просто убрать Путина.

Против военных могут выступить другие силовики — ФСБ и т. п. Могут выступить дипломаты и экономический блок. Арестовать всех? Это посеять в стране такой хаос, которого мы не видели с 1917 года.

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Банка с пауками вот-вот взорвется

Россияне ждут открытия Московской биржи после 8 марта, чтобы понять сколько активов у них осталось.

Большинство поспешат продавать по любым ценам, чтобы спасти остаток сбережений. Разорятся тысячи россиян, а может быть и сотни тысяч. Хотя при копеечных ценах найдутся и такие, кто будет откупать. И богатые станут еще богаче, а бедные — еще беднее.

ЦБ РФ пишет россиянам ответы на животрепещущие вопросы:

за границу платить нельзя;

за границу можно взять до $10 тыс. на каждого выезжающего члена семьи;

перевести деньги на свой счет за границу нельзя, а другому человеку можно перечислить до $5 тыс. в месяц;

оплачивать в валюте долги и проценты нерезидентам можно;

оплатить покупки на зарубежных сайтах нельзя (кроме карт Мир, только их никто не принимает — может быть разве что Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия);

но можно оплатить за рубеж за обучение, медицину и коммуналку за зарубежную недвижимость;

но карты Visa и Masterсard будут действовать в РФ до срока их истечения, а потом банки их будут менять на Мир;

ПИФы встали из-за неработающих бирж, а это почти 1 трлн рублей. А после открытия бирж будет обвальная переоценка стоимости активов ПИФов и холодный пот их пайщиков.

Главное — ЦБ РФ объяснил свои действия: «сначала стабилизировать финансовый рынок и задавить инфляцию, затем постепенно начнут восстанавливаться логистические цепочки, наладится производство. И только после этого можно будет снижать ставки и увеличивать спрос в экономике».

Классический рецепт монетаристов, который хорошо работает только в условиях рыночной экономики. Но этот рецепт не будет работать в условиях военной экономики, управляемой в отвязке от рыночных инструментов и институтов. Это выглядит как попытка засунуть куб в круглое отверстие с аналогичной шириной — результат будет понятный. Сломается и куб, и отверстие порвется.

Конфликт между реальными потребностями экономики — не важно какой, рыночной, военной, любой — и «хотелками» лилипутинцев усиливается.

Умные российские аналитики пишут о коллапсе в следующих секторах:

внутренние авиаперевозки из-за проблем с лизингом, регулярным техобслуживанием, проблемам со страховками авиасамолетов. То есть на внутренних рейсах снова, как в молодом СССР

внешние авиаперевозки будут осуществлять только иностранные авиакомпании в небольшом числе направлений, а любая монополия повышает цены до безумных;

автомобильные внешние грузоперевозки со странами ЕС скоро остановятся из-за плохого отношения к российским транспортным компаниям (режут шины, бьют стекла, отказываются заправлять и т. д.), а европейские компании боятся ехать из-за угрозы ареста транспортных средств;

автомобильные грузовые перевозки практически 100% ведутся на автомобилях европейских производителей, а это означает неизбежные проблемы с запчастями. Поэтому и во внутренних грузоперевозках предстоит коллапс;

если (скорее КОГДА) западные перестраховщики откажутся страховать российские страховые компании, те ждет мгновенный коллапс. То есть страхового рынка РФ больше не существует;

проблемы будут у стоматологов и другой медицины — практически все медицинские компоненты импортные.

Список нарастающих проблем в РФ можно продолжать бесконечно. Страна быстро деградирует, как в 1950-е годы. Готовьтесь провести весенний отпуск (если у вас еще есть работа) не в Египте или Турции, а за посадкой картошки, чтобы осенью было что кушать. Хотя вопрос семян — они ведь тоже в основном импортные.

Готовится отключение РФ от интернета. Россияне должны знать о происходящем во внешнем мире только от Соловьева, Скабеевой и других подобных лицемерных лжецов. Все, как в Советском Союзе.

Но эти проблемы ничто, по сравнению с тем кошмаром, который творится сейчас в Украине. Российские танки, БТР, артиллерия, крылатые ракеты, бомбардировщики, штурмовики и просто солдаты продолжают уничтожать украинские населенные пункты и людей.

Количество убитых и раненых гражданских в Украине растет так стремительно, что уже выглядит осознанным и целенаправленным геноцидом. Это величайшая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны. И ваши проблемы с отсутствием работы, медикаментов и продуктов питания — это цветочки. Ягодки же впереди. Жизнь после 24 февраля и в Украине, и в РФ больше не будет такой, как прежде.

Как писал А. С. Пушкин, «не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». А этот бунт уже неизбежен. Часы Судного дня ускорились для РФ и перешли в бег секундомерной стрелки. Захват власти военной хунтой поставит мир на грань ядерной угрозы. Путин уже в заложниках у нее и, по сути, сам стал марионеткой. Только демилитаризация РФ спасет ее и всех нас от ядерного безумия.

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Что происходит на рынках

Ужесточение санкций в ответ на продолжение агрессии РФ провоцирует дальнейший рост цен на сырье. Пшеница дорожает планками — скоро обновление исторического максимума цен. Жители и развитых, и тем более развивающихся стран начнут большую долю своих бюджетов тратить на продукты питания и снизят потребление товаров и услуг не первой необходимости.

Цены на нефть выросли на 10%, достигли $130 и явно нацелились на новый исторический максимум выше $150. Конечно же, аналогично вырастут и цены на бензин. Предстоящее эмбарго на российские нефть, газ и другие виды сырья ведут к росту мировых цен на эти товары. Некоторые говорят даже о $200 в случае ухода с рынка всех 5 млн барр. российской нефти при отсутствии альтернатив. Спрос будет реагировать на повышение цены резким охлаждением.

Но РФ от этого роста цен не получит ни цента выгоды. Цена российской нефти, которую они попытаются продавать в Китай и другим странам, в лучшем случае, будет стоить половину от мировых котировок.

Это вторая волна инфляционного цунами. Правда, вряд ли стоит ожидать жесткой монетарной реакции ФРС, ЕЦБ и других центробанков (в первую очередь следим за Банком Англии — он обычно выступает лидером монетарных движений). Скорее они сейчас думают над спасением банковской системы своих стран после дефолта РФ, который становится неизбежным, возможно, уже на этой неделе.

Рыночные новости:

Фьючерсы на фондовые индексы в таких условиях снижаются на 1−2%.

Падает биткоин — первая волна на покупках убегающих из РФ россиян закончилась, и теперь реальность антирискованных настроений вернулась и на рынок крипты.

Золото достигло $2000 и тяга вверх сохраняется.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 1,7% годовых — и это несмотря на зашкаливающую инфляцию.

Евро падает в направлении 1,04/1,05 — по крайней мере пока в Украине эскалация военного вторжения нарастает.

По факту сейчас лучшим активом является доллар США. Но нужно понимать, что деэскалация вызовет мгновенную обратную реакцию. «Слава Украине» и «Стоп войне» сегодня кричат по всему миру, кроме нескольких «странных» стран.

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