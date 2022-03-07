ФОТО: NIO

Спустя пять месяцев после начала пандемии в США компании, акции которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq, в совокупности потеряли порядка 20% рыночной стоимости. При этом некоторые компании продолжили расти, опровергая прогнозы аналитиков. В агентстве The Boston Consulting Group (BCG) выделили такие бизнесы в отдельную группу. Общие черты этих компаний – технологичность, быстрые темпы роста и относительная молодость: большинству из них не больше 20 лет.

Эксперты BCG в сотрудничестве с венчурной фирмой B Capital Group определили, что же отличает корпорации, которые не просто держатся на плаву в трудные времена, но и наращивают темпы работы. Для начала аналитики разделили их на несколько категорий: производители сервисного ПО, маркетплейсы, электронная коммерция в сфере B2C, медиа, биотехнологии, персональный финтех, разработчики беспилотных автомобилей и интернета вещей. Более 80% компаний из списка BCG расположены в Китае и США, остальные разбросаны по миру.

Стойкие и перспективные

В последние годы локомотивом рынка цифровых технологий стали производители сервисного ПО в сфере B2B. Большинство этих компаний работает из США. Такие игроки, как CrowdStrike, Cloudfare и Okta, обеспечивают решения в области безопасности. Некоторые – Snowflake, Databricks – работают в сфере облачных технологий. Компании вроде Square и Stripe разрабатывают платежные решения, а Zoom Video Communications и Twilio занимаются коммуникационными платформами. Этот сектор продолжит развиваться. Недавнее исследование BCG продемонстрировало: компании продолжат увеличивать расходы на ПО в сфере B2B.

Рынок электронной B2С-коммерции тоже растет. В Китае и Индии появились образовательные стартапы Yuanfudao и Byju’s. В США набрали популярность такие платформы, как DraftKings (спортивные ставки) и Opendoor (товары для дома). Ренессанс переживают провайдеры услуг в сфере онлайн-здравоохранения и телемедицины: agilon health и LifeStance Health в тяжелом 2021 году смогли успешно выйти на IPO.

Беспилотные автомобили и интернет вещей – две индустрии, которые появились относительно недавно. Благодаря тому, что эти технологии у всех на слуху, инвесторы стали вкладываться в небольшие стартапы, которые их разрабатывают. В Китае появились такие производители беспилотников, как NIO и Xpeng Motors, в США – Aurora Innovation и Rivian. Что касается интернета вещей, то он становится неотъемлемой частью самых разных сфер – от фитнеса (Peloton Interactive) до умных домов (Roborock).

Во время пандемии инновации стали ассоциироваться с биотехнологиями. Спрос на вакцины от коронавируса подстегнул показатели Moderna и BioNTech – компаний, которые смогли раскрутиться во многом благодаря умелому использованию генетических данных для создания медикаментов. В 2020 году Нобелевская премия по химии досталась создателям технологии редактирования генома CRISPR, которая потенциально может использоваться в самых разных сферах – от сельского хозяйства до вирусологии. Технологией CRISPR занимается компания Beam Therapeutics, которая заметно упрочила свои позиции за последний год.

Открытия в секвенировании генома вызвали повышенный интерес инвесторов к компаниям, которые занимаются новыми подходами к борьбе с раком. Lyell Immunopharma разрабатывает терапию, основанную на иммуноонкологии. В работе подобных компаний, находящихся в фокусе всеобщего внимания, важное место занимает искусственный интеллект.

Восточная империя

Три компании из списка BCG – Pinduoduo, Meituan, ByteDance – родом из Китая. Эксперты BCG уверены: Китай продолжит набирать силу. По данным The Wall Street Journal, в прошлом году страна привлекла $163 млрд прямых иностранных инвестиций – больше, чем США. Такие суммы наверняка обеспечат взлет новым китайским стартапам в последующие несколько лет.

Залог успеха Китая – стремительная урбанизация и рост потребления. Meituan – один из лидеров списка – это суперприложение, которое включает в себя поисковую систему, онлайн-коммерцию и мобильные платежи. Meituan невероятно популярен среди китайских горожан: с помощью приложения можно заказать еду, вызвать такси, купить билеты в кино и даже спланировать путешествие. Молодым потребителям, которые привыкли к персонализации, все это очень по душе.

Огромное население Китая обеспечило всемирную популярность таким социальным медиа, как TikTok, которым владеет компания ByteDance. В разгар локдауна приложение TikTok, позволяющее с легкостью снимать, редактировать и выкладывать короткие видеоролики, пришлось ко двору. Это – лишь один пример компании, которая еще несколько лет назад была мало кому известна за пределами Китая. В будущем таких примеров станет больше: технологии продолжают стремительно менять нашу жизнь.