Официальный курс доллара на четверг, 30 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,2 грн/$, что на 2 копейки ниже показателей среды.

Евро подешевел на 7 копеек, до 30,77 грн/€.

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Курс на межбанке

Торги в межбанке 30 декабря открывались котировками 27,22-27,24 грн/$, что на 1 копейку превышает показатели закрытия вчерашней сессии. Уже к 11:00 активность на торгах возросла, что повысило стоимость «бакса» до 27,55-27,75 грн/$.

Как считает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, сегодняшние торги могут пройти при большей активности относительно среды – ведь 30 декабря станет последним полноценным рабочим днем для межбанка.

«Учитывая крупные выплаты НДС-возмещения и приближающееся завершение бюджетного года, я ожидаю роста активности на сегодняшних торгах. Особенно учитывая тот факт, что сессия четверга будет последней в 2021 году. Сейчас есть все основания прогнозировать усиление спроса на иностранную валюту в четверг», – прогнозирует Золотько.

Она также отметила, что поддержку гривне все еще будут оказывать валютные распродажи бизнеса и населения перед новогодними праздниками. Однако с высокой вероятностью баланс последних двух дней будет нарушен – и котировки начнут более динамично двигаться вверх.

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«Впрочем, полагаю, очень значительного роста котировок все же не произойдет. Еще один фактор поддержки гривны – распродажи валюты банками, которые сегодня будут активно закрывать валютные позиции перед затяжными выходными», – отметила представитель Юнекс Банка.

По оценкам Золотько, торги четверга пройдут в рамках 27,17-27,37 грн/$.

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Напомним, межбанковские торги в среду, 29 декабря, прошли очень спокойно и при минимальной волатильности. Как рассказывает Анна Золотько, первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 27,20 грн/$, что даже чуть ниже уровней закрытия вторника.

Затем в первые полчаса торгов гривна продолжала укрепляться. Около 10:30 украинская нацвалюта достигла минимальных значений дня – в диапазоне 27,18-27,19 грн/$.

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В дальнейшем произошел слабый рост котировок, к которому привело незначительное усиление спроса на инвалюту.

«К 11 часам котировки вернулись в коридор 27,19-27,21 грн/$ и удерживались в этом диапазоне вплоть до обеда», – отметила казначей Юнекс Банка.

По ее словам, во второй половине дня динамика роста курса доллара немного увеличилась – котировки быстро достигли уровней 27,22-27,24 грн/$.

Это, по всей видимости, было связано с выплатой экспортерам очередного транша НДС-возмещения. Впрочем, выйти за пределы этого коридора до завершения сессии курс так и не смог. Завершались торги среды в рамках 27,23-27,24 грн/$», – говорит Золотько.

Объем торгов в среду $168 млн – на такую сумму прошли сделки в терминале Bloomberg. Данный результат существенно ниже средних показателей для этого дня недели, говорит банкир, объясняя падение объема торгов снижением деловой активности накануне затяжных выходных.

Курс в обменниках

Утром 30 декабря котировки доллара на наличном рынке не были пересмотрены относительно утренних показателей в покупке, но снизились на 1 копейку продаже. Евро подешевел на 4 копейки как в покупке, так и в продаже.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,3 грн/$. Евро – 30,5-30,9 грн/€.

Курс на черном рынке

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