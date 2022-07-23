Повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится. При этом, рост цен на продукты может быть больше, чем рост курса.

Об этом рассказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса

(УКАБ), пишет «РБК-Украина».

«Сейчас в Украине довольно сложная логистика из-за блокирования морских путей. Поэтому кроме роста стоимости непосредственно продуктов питания в гривне будет дорожать и стоимость доставки из-за роста стоимости топлива», — пояснила она.

Вместе с тем, по словам аналитика

, хорошая новость в том, что Украина практически полностью обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами питания и только незначительную часть импортирует.

Литвин уточнила, что самые большие объемы импорта в Украину идут по фруктам (бананы, различные виды цитрусовых), овощам (помидоры, перец и др), морской рыбе, рису и алкогольным напиткам.

По данным «Минфина», 23 июля средний курс доллара в банках установился на уровне 37,50 (покупка) и 38,90 (продажа). На черном рынке 39,10 и 39,67 соответственно.

Ранее «Апостроф» рассказывал, что новый курс доллара приведет к росту цен на горючее.





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