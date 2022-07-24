В португальских Браге и Гимарайнше продолжается чемпионат мира по футзалу среди студенческих команд.
Мужская сборная Украины в матче 1/2 финала обыграла в серии пенальти команду Португалии — 3:1 (основное время — 2:2) и вышла в финал соревнований, передает Укринформ.
В финале мирового первенства «сине-желтые» встретятся с футзалистами Бразилии.
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Решающий поединок за «золото» ЧМ-2022 среди студенческих команд состоится 24 июля.
Фото: АФУ.