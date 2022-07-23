Люди, не входящие в криптосообщество, часто смотрят на цену биткоина (BTC) и приходят к выводу, что уже слишком поздно заниматься криптовалютой. Тем не менее, отчет Boston Consulting Group показывает, что отрасль все еще находится на начальной стадии кривой внедрения.

В совместном отчете, опубликованном Boston Consulting Group, Bitget и Foresight Ventures, данные показывают, что внедрение криптовалют по-прежнему очень низкое по сравнению с традиционными инвестиционными активами. По данным BCG, только 0,3% личного капитала инвестируется в криптовалюту, что несопоставимо с 25%, которые вкладываются в акции.

В отчете делается вывод о том, что неглубокое проникновение инвестиций означает, что в криптоиндустрии еще есть много возможностей для более существенного роста и внедрения. Есть, куда вкладывать.

Кроме того, в отчете сравнивается кривая принятия Интернета для достижения 1 миллиарда пользователей с текущими держателями криптовалюты и адресами Ethereum с ненулевыми балансами. На основании этого сравнения в отчете делается вывод, что «впереди большой рост».



Сравнение кривых роста пользователей интернета и криптовалют.

Источник: Boston Consulting Group, Bitget and Foresight Ventures.

Сравнивая данные, исследователи предсказали, что к 2030 году число пользователей криптоиндустрии может достичь одного миллиарда, если, конечно, линия тренда сохранится.

В недавнем рыночном отчете консалтинговой фирмы Verified Market Research прогнозируется, что стоимость индустрии невзаимозаменяемых токенов (NFT) через 10 лет может вырасти до 231 миллиарда долларов. Согласно отчету, совокупный годовой рост сектора может составить 33,7%, при этом движущими факторами будут музыка, кино и спорт.

С другой стороны, есть и более смелые прогнозы. Например, в отчете McKinsey & Company сообщается, что одна только Метавселенная в 2030 году может достичь оценки в 5 триллионов долларов. Международная консалтинговая компания провела опрос потребителей и компаний в разных странах и отраслях, чтобы выявить закономерности в поведении потребителей. Согласно его выводам, денежным потоком в Метавселенной будет управлять электронная коммерция, а к 2030 году доход сектора составит до 2,6 триллиона долларов.