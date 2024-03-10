В рейтинге крупнейших налогоплательщиков Казахстана, составленном Forbes.kz, оказалась местная дочка дистрибьютора IT-продуктов ASBISc Enterprises — «Асбис Казахстан». На это обратило внимание издание «Белорусы и рынок».

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В списке иностранных бизнесов, составленном изданием за 2022 год, она заняла 21-е место с объемом отчислений 35,25 млрд тенге (более 252 млн рублей по курсу Нацбанка на 10 марта).

«Асбис Казахстан» с 2021 год входит в реестр крупнейших налогоплательщиков этой страны. И еще более увеличила продажи и, соответственно, отчисления в бюджет Казахстана.

Дело в том, что в 2022 году руководство этого бизнеса приняло решение о прекращении поставок на два ключевых рынка — в Россию и Беларусь — и перенесло активность в другие регионы. Казахстан в итоге стал главным направлением и по итогам 2022 и 2023 годов занимает в продажах Asbis первое место.

Основным владельцем Asbis является беларус Сергей Костевич, проживающий сейчас на Кипре. В топ-100 успешных бизнесменов Беларуси 2023 он занял 17-е место.

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