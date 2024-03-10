Президент Джо Байден заявил в опубликованном сегодня, 10 марта, интервью телеканалу MSNBC, что Соединëнным Штатам «не стоило лезть на Украину».

Тем самым 81-летний хозяин Белого дома в очередной раз перепутал Украину с Ираком.

«Мы охотились за (главарëм „Аль-Каиды“* Усамой) бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — оговорился американский лидер.

По словам Байдена, вторжение США в Ирак лишь породило новые проблемы.

Ранее Байден перепутал Украину с Россией, отвечая на вопрос о планах киевского режима на вступление в НАТО.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ

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