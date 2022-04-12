Министр финансов Сергей Марченко призвал страны Запада помочь Украине с финансированием бюджета. В интервью Financial Times он сказал, что уже в марте его дефицит составил 80 млрд грн, а в апреле и мае этот показатель увеличится до 150−200 млрд грн, пишет Liga.net.

Поступления в бюджет сократились почти вдвое

«Мы находимся в состоянии сильного стресса, в очень плохом (финансовом — ред.) состоянии. Это вопрос выживания нашей страны. Если вы хотите, чтобы мы продолжали воевать, чтобы мы выиграли эту войну… тогда помогите нам», — заявил Марченко.

Украина сократила расходы более чем на 170 млрд грн, но этого недостаточно, потому что поступления в бюджет сократились гораздо сильнее — почти вдвое по сравнению с довоенными уровнями.

Несмотря на это, Украина продолжает обслуживать свои внешние долги, чтобы избежать дефолта или реструктуризации и не потерять доступ к рынкам капитала. Это позволит привлекать новое рыночное финансирование, например, под гарантии США.

Читайте также: Украина получила от Швеции транш на 44,5 млн евро

Как поддержать Украину

Марченко считает, что самый простой способ поддержать Украину — поделиться с ней специальными правами заимствования, которые были выпущены Международным валютным фондом в августе 2021 года. Украина получила от МВФ $2,7 млрд в эквиваленте, тогда как США — более $100 млрд.

По словам министра, если богатые страны пожертвуют или одолжат Украине 5−10% этих денег, она сможет закрыть дыры в бюджете. «Это распределение не было использовано, многие страны просто оставили его», — сказал Марченко.

Источник