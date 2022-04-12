Марченко сказал о худшем финансовом положении. Фото: «Сьогодні»
Министр финансов Сергей Марченко призвал поддержать Украину финансово.
Чиновника цитирует американское издание Financial Times.
В марте государственные расходы превысили доходы почти на $2,7 млрд.
В то же время, Украина ожидает, что разница вырастет до $5-7 млрд в апреле и мае. Валовой внутренний продукт в текущем году составляет $164 млрд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война вдвое снизит темпы роста мировой торговли
«Мы находимся в большом стрессе, в худшем (финансовом) положении. Речь идет о выживании нашей страны.
Если вы хотите, чтобы мы продолжали вести эту войну, чтобы мы победили в ней, помогите нам», — заявил министр финансов.
×