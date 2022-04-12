Марченко сказал о худшем финансовом положении. Фото: «Сьогодні»

Министр финансов Сергей Марченко призвал поддержать Украину финансово.

Чиновника цитирует американское издание Financial Times.

В марте государственные расходы превысили доходы почти на $2,7 млрд.

В то же время, Украина ожидает, что разница вырастет до $5-7 млрд в апреле и мае. Валовой внутренний продукт в текущем году составляет $164 млрд.

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«Мы находимся в большом стрессе, в худшем (финансовом) положении. Речь идет о выживании нашей страны.

Если вы хотите, чтобы мы продолжали вести эту войну, чтобы мы победили в ней, помогите нам», — заявил министр финансов.

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