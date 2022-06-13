

За последние несколько лет алмазная и ювелирная промышленность Китая росла как на дрожжах, достигнув создания в стране второго по величине рынка после США. Но в последние пару лет из-за вспышки Covid-19 рост Китая несколько замедлился. По мнению наблюдателей за рынком, в отличие от США и Европы, Китай и Дальний Восток не оживились после замедления с началом пандемии.



Хотя Китай медленно преодолевал пандемию и приближался к нормальной жизни, недавняя пандемия коронавируса, которая снова разразилась, замедлила экономику страны, особенно затронув сектор бриллиантов и ювелирных изделий. По мнению рыночных аналитиков, текущий карантин в некоторых частях страны нанесет больший ущерб, чем ожидалось. По данным Ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями Китая (Gems & Jewelry Trade Association of China), в 2021 году рынок бриллиантов страны достиг объема примерно в 79 млрд юаней.



В настоящее время Китай является второй по величине алмазной отраслью в мире. Он также является крупнейшим потребителем золота в мире.



В отчете De Beers Diamond Insight за 2019 год упоминается, что в Китае покупатели бриллиантов приобрели около 58% этих камней для случаев, связанных с выражением любви. Тем не менее около 50 процентов покупок приходится на обручальные кольца, в то время как кольца с бриллиантами, подвески и бриллиантовые серьги-гвоздики вместе составляют 30 процентов подарков любимым.



В последнее время на алмазном рынке Китая появились пять новых тенденций. Например, независимые женщины чаще покупают бриллианты для себя; мужчины тоже для себя ищут украшения с бриллиантами; после пандемии Covid-19 появились состоятельные потребители; произошел переход к онлайн-покупкам и, наконец, возник интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам.



Согласно исследованиям, на алмазном рынке Китая были замечены и другие изменения из-за пандемии Covid-19. В 2020 году произошло лишь 30-процентное увеличение приобретения ювелирных изделий с бриллиантами среднего веса и средней цены, в то время как спрос на бриллианты со стороны среднего потребителя упал. Однако спрос со стороны состоятельных потребителей на крупные бриллианты высокого качества значительно увеличился. Пандемия также привела к значительному увеличению поиска бриллиантов по Интернету и их покупок. В первом квартале 2021 года онлайн-покупки выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Рынок выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае находится на подъеме, и пользователи предпочитают его, потому что они могут позволить себе синтетический бриллиант большего размера и более высокого качества, в то время как по той же цене они не получат аналогичный природный бриллиант. По данным фирмы Daxue Consulting, объем рынка выращенных в лаборатории бриллиантов во всем мире неуклонно растет с 2018 года и может достичь 185 млрд юаней в 2025 году.



На китайском рынке можно увидеть украшения из металла, драгоценных камней и других материалов. В то время как украшения из металлов, таких как золото, платина и серебро, популярны, украшения из недрагоценных металлов, сделанные из меди и алюминия, также популярны. В последнее время стала популярной имитация украшений из драгоценных металлов.



Обычные драгоценные камни, используемые в Китае, включают бриллианты, рубины, сапфиры, хрусталь, нефрит, жемчуг, янтарь и топаз. Для изготовления украшений из этих драгоценных камней используются различные процессы, такие как огранка, резьба и инкрустация.



Ювелирные изделия из платины также популярны в Китае, и страна является одним из крупнейших в мире потребительских рынков платиновых ювелирных изделий. Китай зависит в основном от импорта платины, но из-за пандемии импорт ювелирных изделий из платины в Китай в 2020 году сократился на 17,1%.



Золотые украшения наиболее популярны в Китае. По данным Китайской ассоциации золота (China Gold Association), в 2020 году потребители купили 490,6 тонны золотых украшений, что на 27,5% меньше, чем в предыдущем году.



По данным Национального бюро статистики (National Bureau of Statistics), общий объем розничных продаж ювелирных изделий в материковом Китае в 2020 году составил 237,6 млрд юаней, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. Китайская ассоциация золота показала, что потребление золота в Китае в 2020 году снизилось на 18,1% в годовом исчислении — до 821 тонны.



Китайские бриллианты в основном импортируются, и спрос на них постоянно растет, достигнув 70,7 млрд юаней в 2020 году, и ожидается, что он продолжит расти, согласно отчету De Beers Diamond Insight Report. Объем импорта бриллиантов в Китай в 2020 году упал на 16,4% в годовом исчислении, но низкий тариф на камни (0,4%) очень привлекателен для бизнеса. Шэньчжэнь является центром производства и оптовой торговли бриллиантами на материке.



В городе расположено около 30 ювелирных торговых центров и оптовых рынков. Произведенные в Шэньчжэне изделия с бриллиантами на 90% предназначены для удовлетворения внутреннего спроса. В то же время это составляет 70% от общего объема производства ювелирных изделий с бриллиантами в стране, и в 2020 году стоимость такой продукции оценивалась примерно в 150 млрд юаней. В Китае ювелирные изделия, сделанные на заказ, очень популярны, и это позволяет розничным торговцам не иметь запасов и начинать производство только после получения аванса. Помимо снижения затрат на рабочую силу, подключение к розничным торговым точкам через Интернет делает бизнес более удобным. Свадебный рынок является основным рынком сбыта ювелирных изделий в Китае, на него приходится около 50% продаж потребительских ювелирных изделий на материке. Еще одним новым рынком является «рынок аренды ювелирных изделий», который продолжает расти. Большинство производственных предприятий находятся на материке, в Гуандуне, Шаньдуне, Шанхае, Фуцзяне и Чжэцзяне.



Мелкие и средние ювелиры на материке в ближайшие годы будут процветать. Говорят, что в борьбу вступили и нефирменные ювелиры. За последние несколько лет китайские ювелирные бренды все чаще переходят на электронную коммерцию. Продажи ювелирных изделий в режиме онлайн в последние годы неуклонно росли, и прогнозируется, что размер рынка электронной коммерции в режиме реального времени достигнет 1 995 млрд юаней, а доля ювелирных изделий в продажах в режиме реального времени вырастет до 20%, по мнению аналитиков рынка. Согласно отчету о рынке потоковой электронной коммерции на материке за 2020 год, ювелирные изделия входят в тройку ведущих секторов с точки зрения роста и доли в общем объеме продаж.



Шанхайская алмазная биржа является единственным легальным каналом Китая для импорта и экспорта алмазов и бриллиантов для общей торговли, а также для продажи на внутреннем рынке необработанных алмазов. Игроков на ювелирном рынке Китая можно разделить на 3 основные группы: всемирно известные бренды, гонконгские бренды и бренды материкового Китая. Китайские отечественные ювелирные компании моложе своих международных конкурентов. Большинство из них имеют не более ста лет истории и поэтому предлагают более дешевые цены. Ювелирные изделия китайских брендов составляют лишь 15% китайского рынка ювелирных изделий, что свидетельствует о том, что новые игроки все еще могут выйти на рынок.



На китайском рынке преобладают украшения из 24-каратного золота, на долю которых приходится около 85 процентов рынка. Такие украшения из чистого золота обычно продаются на вес. Розничные торговцы умножают чистый вес выбранных их покупателями предметов в граммах на ежедневную цену золота, а затем добавляют надбавку, состоящую из оплаты труда и розничной наценки.



В последние годы золотые украшения столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны драгоценных камней и других ювелирных изделий в крупных городах. Согласно опросу, проведенному Всемирным советом по золоту, только 18% женщин в этих городах предпочли бы купить золотые украшения за 5000 юаней по сравнению с 14% и 15%, которые купили бы украшения с бриллиантами или платиной соответственно. Тем не менее в городах более низкого уровня, начиная с потребителей, люди отдают предпочтение тяжелым ювелирным изделиям из высокопробного золота в целях сохранения богатства.



Китайское поколение Z не любит ювелирные изделия из золота и предпочитает украшения с бриллиантами и платиной. Поскольку молодые поколения выступают в качестве основных движущих сил национального потребления, алмазный рынок Китая может похвастаться бо́льшим потенциалом роста, чем в других развитых странах. Ожидается, что китайские миллениалы превзойдут своих американских коллег по покупательной способности.



Китайские молодые потребители склонны рассматривать бриллианты как модные аксессуары, а не просто как символы романтических обязательств. Высокообразованные женщины, живущие и работающие в городах более высокого уровня, являются одними из самых важных потребителей, совершающих самостоятельные покупки.



В отличие от жителей Запада, китайские мужчины проявляют большой аппетит к драгоценностям и бриллиантам: среди китайских потребителей-мужчин в возрастной группе 30-44 лет, опрошенных Гонконгским советом по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council), 67% заявили о желании владеть бриллиантами. Тем не менее нынешнее предложение не может удовлетворить спрос китайских мужчин на что-то большее, чем готические кольца и цепочки в стиле «рэпер», побуждая их покупать женские украшения с гендерно-нейтральным дизайном.



Согласно китайским традициям, люди дарят детям замки долголетия, браслеты и ожерелья как талисманы на удачу, а также как способ пожелать им здоровой и счастливой жизни. В частности, золотые ювелирные изделия являются лучшим выбором среди родителей, обеспокоенных будущим финансовым положением семьи, из-за невосприимчивости драгоценностей к инфляции. В связи с этим многие компании запустили свои детские коллекции.



В настоящее время цифровой мир зарекомендовал себя как неотъемлемая часть пути потребителя предметов роскоши. По данным консалтинговой фирмы McKinsey, около 60% точек встречи с потребителями в Китае являются цифровыми, однако клиенты, как правило, собирают информацию в Интернете, а затем покупают продукцию в обычных магазинах. Прилавки-витрины в крупных торговых центрах, специализированных и экспериментальных магазинах являются основными каналами сбыта ювелирных изделий в Китае. Тем не менее независимые магазины, сетевые магазины и электронная коммерция постепенно набирают силу.



Китайские потребители, ищущие помолвочные и обручальные кольца, с большей вероятностью покупают свои кольца в физических магазинах, а не в Интернете, в то время как они выбирают ювелирные интернет-магазины, когда хотят приобрести персонализированные украшения с бриллиантами, которые с меньшей вероятностью требуют мнения членов семьи. Ритейлеры, как правило, хранят свои самые дорогие товары в физических магазинах, поскольку покупатели предпочитают иметь возможность увидеть и примерить ювелирные изделия, когда дело доходит до траты больших сумм денег. Очные продажи становятся все более популярными для всех основных ювелирных брендов, а ювелирные аксессуары занимают четвертое место в прямых трансляциях в 2020 году среди самых важных категорий товаров с точки зрения продаж.



Чтобы удовлетворить потребности молодых потребителей, требовательных к персонализации, основные игроки на ювелирном рынке Китая улучшают качество обслуживания клиентов, интегрируя онлайн- и офлайн-функции. Китайские ювелирные дома и китайские бренды делают ставку на дизайн, социальную ответственность, качество сырья и экономичность. Еще одно большое различие между иностранными и отечественными брендами заключается в их продукции. В то время как классические изделия от громких имен в ювелирном мире воспринимаются как «вечнозеленые» и чрезвычайно универсальные, отечественные бренды предлагают более молодые и модные драгоценности для поколения Z.



По данным консалтинговой фирмы Agility TrendLens, в 2021 году 88% китайских потребителей дорогих ювелирных изделий учитывали социальную ответственность брендов, когда речь заходила о серьезной покупке предметов роскоши. Из числа опрошенных китайцев 89% заявили, что готовы платить больше за устойчивые и экологически чистые продукты. Эта тенденция распространяется и на алмазный рынок Китая: около 56% респондентов готовы платить на 10-20% больше за экологичный бриллиант.



Несмотря на то, что предвзятое отношение к искусственным бриллиантам сохраняется, муассанитовые бриллианты становятся все более популярными среди китайских потребителей поколения Z. Действительно, поскольку молодые пары стремятся к более экономичным свадьбам, они с большей охотой покупают выращенные в лаборатории драгоценные камни. Вспышка пандемии ускорила эту тенденцию, поскольку пары стали предпочитать вкладывать свои деньги в другие товары.



Вот несколько выводов о ювелирном рынке Китая… Внутренний ювелирный рынок Китая продолжал расти в 2019 году, несмотря на положение дел на общем мировом рынке. Из-за своих различий иностранные и отечественные бренды ориентируются на разные сегменты рынка и используют разные стратегии.



Тем не менее на долю брендовых ювелирных изделий пока приходится лишь 15% ювелирного рынка Китая, что свидетельствует о том, что для выхода на рынок новых игроков еще есть место. 24-каратное золото — любимый ювелирный материал китайских потребителей; вместе с тем молодое поколение, как правило, предпочитает ювелирные изделия из платины и бриллиантов. «Города низкого уровня», «не для новобрачных», «самостоятельная покупка» и «умные украшения» — вот ключевые слова на сегодняшнем рынке ювелирных изделий в Китае, где одинокие женщины, мужчины и дети позиционируют себя как важные движущие силы роста.



Чтобы завоевать сердца молодых китайских потребителей, ювелирным домам необходимо разработать сильную цифровую и социальную медиастратегию, направленную на повышение качества обслуживания клиентов за счет интеграции онлайн- и офлайн-функций. Китайские потребители с высоким доходом серьезно относятся к социальной ответственности брендов во время покупок и готовы платить больше за экологичные предметы роскоши.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished