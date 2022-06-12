На фоне угрозы блокирования в Украине урожая зерновых федеральное правительство Германии хочет сделать экспорт зерна с помощью фонда для вагонов, а также гарантий и субсидий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на деловое издание Handelsblatt.

Немецкие сельскохозяйственные трейдеры призывают политиков и бизнес к согласованным действиям для организации экспорта зерна из Украины в начале сезона жатвы и обеспечения производства продуктов питания на ближайшие несколько лет, говорится в публикации.

Многие компании уже контактируют с сельскохозяйственными предприятиями и торговыми компаниями в Украине и «стараются организовать транспорт, разгрузить разные типы грузовиков, вагонов или контейнеров и разработать способы оплаты», сообщает Федеральная ассоциация сельского хозяйства.

Трейдеры вместе с Ассоциацией сельскохозяйственной торговли написали письмо федеральным министрам: транспорту, экономике, финансам и сельскому хозяйству.

«К сожалению, компании в цепочке создания стоимости, от аграрного бизнеса в Украине до операторов портовых терминалов, сталкиваются с проблемами, которые не могут решить самостоятельно», — отметили в Ассоциации.

Поэтому, пояснили там, по рекомендации Комиссии ЕС, федеральное правительство должно создать национальный координационный офис.

Гарантии на транспортировку правительство хочет предоставить известной компании Hermes. Обсуждается создание фонда для вагонов. Также нужна помощь в создании перегрузочных терминалов на границе с Украиной через разные рельсы железных дорог.

Таким образом, железная дорога имеет планы перевезти до 10 млн тонн.

С точки зрения Ассоциации сельскохозяйственной торговли координационный центр должен запустить вагоны-зерновозы. Он также обеспечит льготный режим для вагонов в железнодорожных ремонтных мастерских. Кроме того, грузовикам со стандартом выбросов Euro II, все еще распространенным в Украине, должны разрешить на ограниченный период времени въезжать на территорию ЕС.

Ассоциация выступает за ускорение оформления на внешних границах ЕС. В настоящее время время ожидания на границах длится до трех дней, сообщил президент Ассоциации Райнер Шулер.

Поскольку грузовики летом заняты перевозкой зерна с поля на склад, федеральное правительство должно увеличить допустимый общий вес грузовиков с 40 до 44 тонн.

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Государственная компания Deutsche Bahn AG пытается помочь через свою дочернюю компанию по грузовым перевозкам.

«Мы делаем все, что можем сделать как социально ответственная компания», – сказал спикер.

«С нашими дочерними компаниями European DB Cargo в Польше и Румынии мы уже отправляем несколько поездов в день с зерном через Европу в разные морские порты. Теперь речь идет о расширении экспорта сельскохозяйственной продукции», – добавил он.

Цель – стабильное сообщение с морскими портами Северного и Черного и Средиземного морей.

«Мы упорно работаем над тем, чтобы зерно можно было транспортировать из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод», – сказал уполномоченный федерального правительства по вопросам железных дорог Михаэль Тойрер.

По данным Комиссии ЕС по транспорту, 600-метровый поезд может перевезти около 1900 тонн зерна, в то время как баржа – около 3000 тонн. Цель – вывезти из Украины 20 млн тонн зерна, чтобы освободить склады для нового урожая.

Украина считается житницей мира, однако, учитывая российскую захватническую войну, украинская аграрная экономика больше не может использовать важные морские порты для экспорта. Следовательно, необходимо открыть новые маршруты по суше, а также организовать грузовики и вагоны-зерновозы для поездов, объясняет издание читателям.

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Как сообщал Укринформ, Министерство иностранных дел призвало 11 июня председателя Африканского Союза для урегулирования продовольственного кризиса апеллировать к россии как к первоисточнику проблемы и уважать законную обеспокоенность Украины относительно собственной безопасности.