Как жил бы мир, не получи Китай столько заказов?

Примечание редакции. Мистер Киссинджер весьма умён, но… Ладно, ловите текст.

Китай, на который любят дрочить постсоветские коммунисты, – как раз доказательство пагубности коммунистической экономической модели.

Правит там, конечно, Коммунистическая партия, но экономика именно сверхрыночная – никаких привычных на Западе прав у рабочих, экологических норм и прочего там просто нет. Ну никто никогда не слышал о забастовках, например.

Создано это было именно пресловутым Киссинджером, в рамках формирования противовеса Советскому Союзу. Китай до этого никаким военным противником для СССР

не был: его Вьетнам разделал как бог – черепаху. Самая эффективная тактика – у вас патроны закончатся раньше, чем у нас солдаты.

Американцы накачали его заказами, технологиями, финансами, открыли свой рынок (очень закрытый прежде)… И всё равно Тайвань в разы богаче. Для понимания, стартовая позиция Тайваня – пустой остров с паршивым климатом. В отличие от вполне обжитого и сравнительно зажиточного Китая: между прочим, Шанхай и в 1940-х был небедным городом.

Итак, Киссинджер создаёт союз, от которого СССР пришёл в шок и в конце концов развалился – потому как содержать армию и против НАТО, и против Китая одновременно невозможно. Американцы заключают союз с режимом, по сравнению с которым СССР – цивилизованное демократическое общество, богатое и с правами человека.

Благими намерениями, как говорится.

18:00 10.08.2021

Стартовая позиция. Китай – полнейшая технологическая отсталость.

Что-то, конечно, осталось от докоммунистических времён. Кого-то обучил СССР. Но анекдот про китайский спутник и 10 тысяч кочегаров очень жизненный.

В изобилии только население, готовое работать за чашку риса в день. Потому что эту чашку никто не гарантирует, а голод там куда покруче украинского Голодомора. Десятками миллионов мрут.

Элита традиционно подсажена на наркоту. Простое население завидует. Тоже хочет подсесть, только денег нет.

При этом население плодится с чудовищной скоростью. И очевидно, что при подобных темпах чашек риса скоро перестанет хватать (привет Мальтусу). А ещё при этом в запасе вполне себе водородные бомбы, и позиция руководства, что в ядерной войне ничего страшного нет. А ещё лучше стравить в ядерной войне СССР и США, а самим потирать ручонки.

Итак, альтернативная вселенная. Союз не состоялся. СССР не разваливается под грузом военных расходов. Нефтяное оружие – обрушение цен на чёрное золото – привело к дикому снижению уровня жизни, но элите насрать. Ведь на неё и на армию хватит.

Китай продолжает оставаться в статусе жопы мира, типа Бангладеш. Голодающие китайцы бегут куда могут. В основном, в СССР. Но там их расстреливают толпами на границе.

Святоша перестаёт прятать рога

14:00 20.04.2021

А вот мировая экономика и в частности США выглядит совершенно иначе.

Никто никуда свои производства не выносил. Фабрика мира где была, там и осталась. Нет никаких китайских автомобилей, компьютеров, одежды и прочего. Компьютеры бывают белой сборки и красной. Некоторые помнят, остальным сообщаю: в 1980-е так назывались компьютеры, собранные в СССР. Никакой жёлтой сборки нет в помине.

Красные отстают, как и раньше, лет эдак на 20. За пределами СССР ими пользуются только те, на кого наложили эмбарго – других для них просто нет.

Та же ситуация с автомобилями и прочим машиностроением. Единственная реальная альтернатива дорогой и качественной западной технике – морально устаревшая, но дешёвая советская. Всё производится дорогими американскими рабочими. С соответствующей стоимостью.

Советские танки точно так же стоят в Берлине. Европейцы молятся на НАТО и американские военные базы – без них СССР сожрёт за несколько дней. Периодически происходят кризисы типа Карибского и локальные войны типа Вьетнама. Никакой разрядки и переквалификации инженеров с космоса на айфоны и стиральные машинки.

На развилке «спутниковый телефон – мобильная сеть со станциями» выбор делают военные в пользу спутниковых. Никто не разворачивает сеть антенн. Вместо них торчит сеть спутников.

Компьютерные технологии развивают не менее быстро. Но направление – не видеоигры, а космос.

Не заброшены, а сделаны в металле звёздные войны. Военные базы на Луне.

Никаких послаблений внутри общества. Пацифист и педераст – ругательства примерно одного содержания.

Никакого ржавого пояса. Металлургия прекрасно себя чувствует – ей не надо конкурировать с демпингом из СССР или пост-СССР.

Начинаем целый цикл

14:00 11.04.2021

Никаких миллионов граждан, пожизненно получающих пособие по безработице. Безработный похож именно что на советскую карикатуру.

Голливудских левых с повесточкой давят в зародыше. Производиться должны фильмы о советской военной угрозе.

Уровень жизни выше всего остального мира, но крепко ниже нынешнего. Милитаризация экономики даром не проходит. Никакого постиндустриального общества и в помине нет: поручить работу китайцам невозможно.

Это вообще-то абсолютно реальный мир 1960-х, который начал сворачиваться именно благодаря Киссинджеру. Ну кому что нравится, конечно.

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