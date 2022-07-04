Компания StartupBlink опубликовала ежегодный индекс глобальной стартап-экосистемы и составила рейтинг стран и городов с лучшими условиями для инновационных компаний в 2022 году.

Исследовались количество стартапов и их капитализация, объем венчурного инвестирования, наличие акселераторов и научно-исследовательских центров, количество патентов на душу населения и еще более десятка параметров.

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Топ-10 стран и топ-10 городов c развитой стартап-экосистемой:

США стали безусловным лидером рейтинга, в 4 раза опередив по совокупному баллу ближайшего конкурента — Британию и почти в 10 раз — Китай.

Сан-Франциско с входящей в состав агломерации Кремниевой долиной удерживает первое место в списке лучших городов для стартапов, но отрыв между ним и Нью-Йорком по сравнению с 2021 годом сократился вдвое.

*Россия и Москва по сравнению с 2021 годом потеряли 12 и 20 позиций соответственно. Россия набрала 9,3 балла (для сравнения, у США — 195, у Китая — 21).

ВВП страны vs стартапы

Интересно сравнить, как общие экономические показатели страны влияют на ее успехи в развитии стартапов. Прямой зависимости тут нет — например, Израиль сильно уступает Японии по размеру экономики, но превосходит ее по количеству стартапов.

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Чем больше в стране капитала и чем развитее экономика, тем проще в ней появиться будущему единорогу — это с одной стороны. С другой стороны, на стартап-экосистему влияет множество других факторов: государственная политика, состояние науки и образования, корпоративная культура и прочее.

Сравнив ВВП и уровень развития стартап-экосистемы в стране, можно понять, насколько велик в ней процент инновационной экономики. Еще интереснее сравнить показатели по стартапам сегодня и прогноз по ВВП на ближайшие годы, поскольку инновационным компаниям нужно время для роста.

Лидеры ВВП через 10 лет (прогноз*) vs Лучшие страны для стартапов сейчас

*Прогноз Британского Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR). Он сделан в начале года, без учета негативных событий последних месяцев.

Как видно, больше половины стран из двух списков совпадают: это США, Британия, Германия, Франция, Канада и Китай.

По прогнозу CEBR, китайская экономика в 2030 году впервые обгонит американскую и станет мировым лидером, однако по уровню развития инноваций Китай по-прежнему сильно отстает от США. Во многом это связано с политикой правительства КНР, из-за которой в прошлом году китайские IT-компании потеряли миллиарды долларов капитализации.

Интересно, что в лидерах по стартапам оказались Израиль и Сингапур. В силу своих размеров эти страны не могут конкурировать с мировыми лидерами по абсолютным цифрам ВВП, зато создают хорошие условия для развития технологических компаний.

США остаются мировым лидером по инновациям и, вполне вероятно, в ближайшее десятилетие сохранят ведущую позицию по объемам ВВП: вопрос о будущем лидерстве Китая спорный. Предполагается, что три крупнейшие экономики Европы — Германия, Франция и Британия — также останутся в глобальном топ-10, в том числе за счет поддержки стартапов.

Raison Asset Management — международная компания, инвестирует в акции технологических стартапов из США, Европы, Израиля и ряда других стран. Отраслевой фокус: финтех, кибербезопасность, искусственный интеллект, фудтех, новые материалы, электронная коммерция. Портфель включает более 25 стартапов.