В понедельник, 4 июля, украинская делегация представила на конференции в Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией на сумму более $750 млрд. Соответствующий пресс-релиз также опубликован на правительственном портале «Восстановление Украины».
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Восстановление за 10 лет
План рассчитан на 10 лет — с 2023 до 2032 года. Он будет проходить в две волны.
Первая волна продлится в 2023—2025 годы. В этот период планируется воплотить большинство из указанных проектов — 580. Эти три года обойдутся в более $350 млрд.
Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но на ее реализацию потребуется большее финансирование — более $400 млрд.
При этом в плане заложено, что украинская экономика
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Для восстановления Украины авторы плана планируют привлечь около $750 млрд, которые будут освоены национальными программами:
- основы восстановления: укрепление институционной способности — $100 тысяч
- основы восстановления: цифровое государство — $100 тысяч
- укрепление обороны и безопасности Украины — $50 млрд
- стремление к интеграции в ЕС — $1 млрд
- возобновление чистой и защищенной среды — $20 млрд
- энергетическая независимость и зеленый курс — $130 млрд
- улучшение финансовой среды — $5 млрд
- обеспечение конкурентного доступа к капиталу — $75 млрд
- обеспечение макрофинансовой стабильности — $60−80 млрд
- развитие секторов экономики с добавленной стоимостью — $50 млрд
- расширение и интеграциял логистики с ЕС — $120−160 млрд
- восстановление и модернизация жилья/инфраструктуры регионов — $150−250 млрд
- восстановление и модернизация социальной инфраструктуры — $35 млрд
- развитие системы образования — $5 млрд
- модернизация системы здравоохранения — $5 млрд
- развитие культуры и спорта — $20 млрд
- обеспечение эффективной соцполитики — $7 млрд
Финансирование
Общую сумму в $750 млрд планируют финансировать следующим образом:
$250−300 млрд благодаря партнерским грантам на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС.
$200−300 млрд кредитными средствами от партнеров, из которых профинансируют модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций.
$250 млрд благодаря частным инвестициям в инфраструктурные проекты, сектора с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.
Напомним, советник Офиса президента Тимофей Милованов рассказал, грозит ли Украине дефолт.