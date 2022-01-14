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Финансист рассказал, чья экономика уйдет на дно первой

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Наступивший 2022 год, в который перешел шлейф пандемии коронавируса и вызванного ей проседания мировой экономики, обещает быть достаточно сложным. В беседе с агентством «Прайм»… ПРАЙМ, 15.01.2022

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ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Елена Гуринович

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Наступивший 2022 год, в который перешел шлейф пандемии коронавируса и вызванного ей проседания мировой экономики, обещает быть достаточно сложным. В беседе с агентством «Прайм» директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал, для каких стран ситуация станет наиболее серьезной, а где год обещает быть успешным.

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Главным фактором для экономики будет оставаться вопрос инфляции. В том числе — в динамике сырьевых рынков.

«Если рост стоимости сырья продолжится, то даже для развитых стран это останется серьезной проблемой», — отметил собеседник агентства.

Также в центре внимания будут оставаться логистика и урожаи, сильно влияющие на экономическое развитие.

По его мнению, наиболее сложная динамика может быть в Турции, и с меньшей вероятностью в Бразилии. «Пока кажется, что непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами могут повлиять на турецкую экономику. По большинству остальных крупных экономик ожидается рост», — прогнозирует специалист.

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Однако очевидных лидеров этого роста назвать сложно.

«И Китай, и США, и многие другие крупные экономики будут расти и влиять на благосостояние многих стран мира. Стоит последить и за Германией, она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом», — подытожил Шибанов.





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