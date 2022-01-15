Американские власти объявили о подготовке пакета сокрушительных санкций в отношении России в случае ее вторжения на территорию Украины. Ограничительные меры впервые могут затронуть главу Кремля Владимира Путина и его ближайшее окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах. Отразится агрессия Кремля и на обычных гражданах – они могут лишиться смартфонов, ноутбуков и бытовой техники.

OBOZREVATEL разобрался, каким будет ответ союзников Киева на российское вторжение и как это поможет нашему государству.

Чем ответит Запад на агрессию Кремля?

Любители Путина должны жить при свечах

Накануне переговоров между США и Россией в Женеве ряд американских СМИ опубликовал – со ссылкой на источники в американской администрации – списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае новой агрессии против Украины.

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Так, по данным New York Times, Вашингтон готов запретить экспорт в страну-агрессор любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это коснется мобильных телефонов, компьютеров, бытовой техники – в том числе и произведенной на территории третьих стан с использованием американских технологий.

Также рассматриваются технологические ограничения, которые могут быть направлены против «любимых отраслей промышленности Путина», в том числе аэрокосмической и оружейной. Санкции затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону, космические системы, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Упоминаются также меры против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. А Reuters подчеркивает, что американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу входят только Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Санкции против самого Путина

12 января американский Сенат обнародовал законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц Российской Федерации. Они коснуться Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Аналогичные ограничения предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к войне против Украины.

«Этот законопроект абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, пока Кремль угрожает повторным вторжением в Украину», – заявляет автор «Акта по защите суверенитета Украины» Роберт Менендес.

Один из ключевых пунктов документа состоит в том, что американские власти готовы предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи – супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

«Северный поток-2» и отключение от SWIFT

В законопроекте также идет речь об отключении России от международных платежных систем и запрете на операции с российским госдолгом. В апреле президент Байден подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций. Сенаторы же предлагают расширить этот запрет и на вторичный рынок.

Отдельным пунктом предусмотрены санкции против «Северного потока-2» – под них может попасть любая организация, занимавшаяся его строительством или планированием, а также эксплуатацией. Еще один пункт дает президенту США право ввести санкции против лиц, имеющих отношение к сырьевой отрасли.

Ранее о возможных санкциях в качестве ответа на вторжения написали американские СМИ. В CNN считают, что речь может идти даже об отключении РФ от платежной системы SWIFT. А Bloomberg утверждал, что санкции направлены на способность России конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. CNN отмечает, что новый пакет может стать одним из самых жестких в истории: меры сравнимы лишь с санкциями против Северной Кореи и Ирана.

Что говорят в России?

В РФ традиционно отвергают возможность вторжения в Украину и сетуют на несправедливые обвинения со стороны Запада. В частности, 11 января представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможность новых санкций США «своеобразной артподготовкой» на фоне консультаций по гарантиям безопасности.

«Слава богу, посудомойки не относятся к категории «самого святого», хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни… Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед раундом консультаций», – отметил он.

Но после того, как в американском Сенате заговорили о возможности введения ограничений против самого Путина, риторика Москвы резко поменялась. «Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», – сказал Песков.

А что думают эксперты?

Они отмечают, что в случае введениях этих санкций пострадают не только политики, высокопоставленные чиновники и олигархи РФ, но и обычные россияне. Иными словами, за агрессию Путина придется платить всем.

Так, отключение РФ от SWIFT эксперты называют «ядерной санкцией», которая будет иметь катастрофический эффект для российской экономики. «Это сразу отбрасывает страну на несколько сотен лет назад. Экономика РФ интегрирована в глобальную, и без платежей это делать невозможно. Если ее действительно отключат, тогда Россия повторит путь Ирана», – отмечает Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин придерживается аналогичного мнения и подчеркивает: Россия будет вынуждена объявить дефолт по своим внешним обязательствам.

«Страна просто технически не может рассчитаться. Она же не повезет деньги в сумках или вагонами. Та никто и не примет деньги вагонами. Потому, присоединение страны к мировой системе электронных расчетов – очень чувствительная тема. Особенно с той точки зрения, что сегодня нет стран без внешнего долга», – говорит он.

Пендзин напоминает, как отключение от SWIFT ударило по развитию Ирана: «Государство было, по сути, остановлено в развитии и откинуто на 20 лет назад. Сегодня страна законсервирована, вычеркнута с мирового рынка торговли, в страну полностью прекратились поставки высокотехнологичных товаров для обновления экономики».

Подробнее о том, как работает система SWIFT, можно прочитать здесь.

В качестве еще одного метода давления на РФ рассматривается запрет конвертации рубля в иностранную валюту. Пока что не совсем понятно, что именно подразумевают эти санкции, но, вероятно, россияне могут столкнуться с невозможностью покупки иностранной валюты, к примеру, для поездок за рубеж.

«Международные платежи осуществляются, в основном, в долларах и евро, это общемировая практика. И если отрезать возможность конвертации, это все равно, что перекрыть кран экономике. Потому что ни продать, ни купить что-то на мировом рынке не получится. А у России зависимость от импорта даже продуктовая – чуть ли не на 60-70%. То есть это апокалипсис», – считает российский экономист Константин Ордов.

Что же касается запрета на экспорт потребительских товаров, то, по словам экспертов, это приведет к дефициту смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров, игровых консолей, процессоров, видеокарт и прочих комплектующих для сборки ПК.

«У нас мир сейчас глобальный, и нет устройства, в котором не было бы того или иного компонента из США. Да и не надо зарываться в наличие или отсутствие конкретной компоненты в том или ином товаре – это же будет воздействие не на полупроводники, а на мировые бренды. Грубо говоря, все мировые бренды, от Apple до Xiaomi, заинтересованы в глобальном рынке. Работать на глобальном рынке, не учитывая интересы американских регуляторов, невозможно», – говорит сооснователь и президент российской сети электроники DNS Дмитрий Алексеев.

Санкции также существенно повлияют и на товары, которые к тому моменту еще останутся в стране. Как минимум, цены могут вырасти на 150-250 процентов.

«Если в объявленном виде новые санкции примут – исчезнет все. Весь импорт окажется под запретом. С учетом того, что на всех смартфонах, планшетах и других устройствах стоит если не Android и Windows, то Ubuntu и MacOS, это сделать предельно просто – производители кликом мышки превратят их в куски пластика и кремния… Это будет возврат в ХХ век», – констатирует профессор экономики Виктор Самаруха.

А что получит Украина?

В случае вторжения Вашингтон готов увеличить поставки военного оборудования и оружия Украине и союзникам по НАТО, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

«Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И, наконец, мы сделаем все, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены», – сказала она.

Аналогичную информацию подтвердил и американский телеканал CNN. По словам его источников, администрация Байдена может передать ВСУ новую партию минометов, противотанковых ракетных комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и вертолетов Ми-17.

Также СМИ сообщали, что Киев на фоне угрозы полномасштабной войны с РФ просит Вашингтон предоставить системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако конкретного ответа американцев пока нет.

В рамках «Акта о защите суверенитета Украины» Вашингтон передаст нашей стране 500 млн долларов, а также 3 млн долларов на международную военную и образовательную подготовку. Американский конгресс может определит Украину как «страну НАТО-плюс». Это позволит быстро принимать решения о предоставлении и продаже американских оборонных товаров и услуг нашей стране.

Кроме того, власти США предоставят Украине пакет «секретной» военной помощи, который будет включать 200 млн долларов, радарную систему и морское оборудование из запасов Пентагона, передает Politico.

Конечно, это только возможный список санкций, которые США и союзники введут против России в случае наращивания ее агрессивных действий. Официальная позиция Запада: не конкретизировать, какие именно инструменты будут задействованы, чтобы не дать Кремлю возможности подготовиться. Но точно ясно одно: если Путин все-таки решит напасть на Украину, то России придется заплатить за это очень высокую цену. И в этот раз последствия войны скажутся на всех без исключения россиянах.