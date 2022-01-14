Потребительские цены в Украине в декабре 2021 по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года (13,7%).

Базовая инфляция в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 составила 0,4%, за год в целом — 7,9%.

В Украине ввели государственное регулирование цен на продукты

Кабинет министров ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. К концу действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

В 2022 году Украина должна вернуть МВФ более $2,4 миллиарда

«Украинская мечта» Зеленского. Стало известно, когда заработает программа кредитов под 5%

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