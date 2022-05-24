Европейский Союз вместе с Украиной создаст финансовую платформу для ее восстановления после всех нанесенных российской агрессией разрушений, которая поможет Украине восстановить критическую инфраструктуру и открыть путь к европейскому будущему путем имплементации ключевых экономических правовых и социальных реформ.

Об этом сегодня в Давосе во время выступления на Всемирном экономическом форуме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондент Укринформа.

Продолжение следует…