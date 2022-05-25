В нынешних условиях необходимо в кратчайшие сроки сформировать «зеленый коридор» для обеспечения экспорта зерна из России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Интерфакс-Украина.

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«В нынешней ситуации международное сообщество должно способствовать прекращению огня как можно быстрее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины», — заявил дипломат.

Ван И отметил, что «Китай никогда не остается в стороне при решении вопросов, вызывающих беспокойство международного сообщества». Он «готов поддерживать связь со всеми сторонами» и в вопросе экспорта зерна.

Напомним

Как писал «Минфин», США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности, против отрасли производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.

США и европейские союзники разрабатывают маршруты по экспорту украинской пшеницы и кукурузы.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

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