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За минувшие сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 42 мигранта, пытавшихся незаконно пересечь границу, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Такого количества людей, пытающихся пересечь границу, не фиксировали с 3 апреля. Самое большое число мигрантов, пытавших попасть в Литву за последнюю неделю — 22.
Ни один мигрант не пытался въехать в Латвию из Беларуси за последние сутки, а восемь человек хотели нелегально пересечь польскую границу.
Всего в этом году в Литву не пропустили 1740 мигрантов из Беларуси.
За период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, 8106 из них не смогли попасть в Литву из Беларуси.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима, напоминает BNS.