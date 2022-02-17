В четверг, 17 февраля, Европейский парламент официальной одобрил предложения от Европейской комиссии выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Эти средства должны помочь стабилизировать экономическую ситуации в стране.

Об этом пишет «Радио Свобода».

«За» макротранш проголосовали 598 евродепутатов, «против» – 55, 41 – воздержался.

«Европарламент официально одобрил (598 за, 55 против, 41 воздержавшийся) пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. … Первая выплата может произойти в начале марта», — говорится в сообщении корреспондента «РС».

Напомним, что 16 февраля, на заседании Европарламента в Страсбурге, глава Европейского Совета Шарль Мишель предложил провести конференцию доноров по повышению финансовой устойчивости Украины, учитывая напряженную ситуацию на границах.

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