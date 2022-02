В Яндекс.Директе появилось 7 готовых сегментов ретаргетинга, которые помогут охватить самых заинтересованных пользователей на площадках Рекламной сети.

Раньше для настройки ретаргетинга можно было использовать автоматические сегменты Яндекс.Метрики, Аудиторий или создавать собственные группы пользователей вручную. Чтобы упростить эту задачу, в Яндексе проанализировали самые популярные пользовательские сценарии и собрали на их основе семь готовых сегментов. В зависимости от того, подключен ли на сайте счетчик Метрики и какие цели указаны, можно выбрать одно или несколько условий:

Если подключен счетчик Метрики:

Посетители. Можно вернуть пользователей, которые когда-то уже побывали на сайте. Можно использовать этот сегмент, чтобы напомнить им о своих предложениях.

Похожие на посетителей. Можно привлечь пользователей, которые потенциально заинтересованы в определенных товарах и услугах или похожи на тех, кто уже посещал сайт. Благодаря привлечению заинтересованной аудитории можно увеличить охват рекламы и получить больше целевых действий.

Если указаны цели кампании или ключевые цели в настройках стратегии:

Достигли целей кампании. Можно показывать объявления пользователям, которые уже совершали целевые действия на сайте, например звонили или оставили заявку. Им можно предложить скидку или особые условия.

Похожие на достигших целей кампании. Расширить свою аудиторию можно за счет потенциально заинтересованных пользователей. Этот сегмент включает не просто тех, кто похож на посетителей сайта, а пользователей, которые с высокой вероятностью достигнут указанной цели.

Если указаны цели – электронная коммерция:

Если ни одна из групп не подходит для решения задачи, можно по-прежнему самостоятельно создать сегмент ретаргетинга.

Подробнее о настройке ретаргетинга можно прочесть в Справке.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Директ запустил автоприменение персональных рекомендаций. Теперь предложенные Директом настройки для текстово-графических объявлений можно применять автоматически для конкретных рекламных кампаний.

Источник: Блог Рекламных технологий Яндекса

