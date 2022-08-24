В государственный бюджет Украины поступило $3 млрд гранта от США. Это первый транш из запланированных. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

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«Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов», — отметил он.

Это первый транш из $4,5 млрд, которые получила Украина для прямой бюджетной поддержки.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет около $3 млрд.

Накануне министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что сегодня Украина получит от США $3 млрд для поддержки бюджета.

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