В год мировая экономика теряет $8,1 трлн из-за выгорания сотрудников, согласно подсчетам Gallup. Александр Барсуков (Prosto) поделился десятью советами, которые помогут руководителю вовремя заметить и предотвратить это опасное состояние у подчиненных

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Wellbeing-программы, куда включают меры по заботе о ментальном и физическом здоровье сотрудников, — обязательная составляющая корпоративной культуры международных корпораций, например Apple, Meta, McKinsey, Procter & Gamble. Российские компании также обратили внимание на то, что самочувствие работников напрямую связано с успехами бизнеса. Среди тех, кто уже всерьез следит за ментальным здоровьем трудящихся, Qiwi, «Сбер», «МегаФон», Ozon, Avito, Profi.ru. По данным hh.ru, 27% российских организаций внедряют комплексные wellbeing-инициативы. А, согласно исследованию Limeade Institute, 88% сотрудников, которые чувствуют заботу со стороны компании, более увлечены работой и мотивированы.

Почему опасно не обращать внимание на состояние сотрудников

Из-за проблем с ментальным здоровьем снижается концентрация. Результат: специалист медленно выполняет задачи, что в свою очередь приводит к срыву сроков и осложняет работу всей команды. Важно учитывать, что иногда даже упоминание нестабильного ментального здоровья сотрудника, вероятно, будет воспринято им на свой счет и заставит его сомневаться в себе и своем профессионализме. Это также негативно отразится на результатах.

Когда работник близок к выгоранию, он начинает конфликтовать с коллегами. Следующий шаг — возникновение в команде текучки, финансовые потери бизнеса

. Согласно отчету Gallup State of the Global Workplace Report 2021, стресс и невовлеченность сотрудников обходятся мировой экономике в $8,1 трлн в год. Страшнее всего, когда выгорание затрагивает руководящий состав и персон, принимающих решения. Команда рано или поздно начнет ощущать на себе слабость менеджмента, что приведет к выгоранию сотрудников среднего звена и их уходу из компании.





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