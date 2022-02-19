Замедление мировой экономики в 2022 году вызвано штаммом Омикрон, сбоями в цепочке поставок и геополитической напряженностью. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальной встрече министров финансов и управляющих центральных банков G20, передает Интерфакс-Украина.
За последние недели ситуация только ухудшилась.
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«Хотя восстановление мировой экономики
Однако с тех пор поступающие экономические показатели указывают на более слабый импульс роста в 2022 году из-за появления штамма Омикрон и сбоев в цепочке поставок, которые оказались более постоянными, чем ожидалось ранее.
«В то же время показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки более волатильны, резко возросла геополитическая напряженность», — добавила Георгиева.
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Наталия Софиенко
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