Ежегодно 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости, посвященный преодолению социальных и экономических разрывов населения. Повестка памятной даты в 2022 году подчеркивает уязвимость работников неформального сектора экономики, которые оказались наиболее подверженными сложностям и нестабильности в период продолжающейся пандемии. Об этом сообщает фонд «Сорос».

По его данным, размер занятости в неформальном секторе в Кыргызстане составляет 71,8%, который ежегодно растет, что объясняется в первую очередь ростом численности трудоспособного населения, а также ограничениями входа в формальный рынок для наемных работников.

Электронная коммерция и цифровизация предприятий помогают населению преодолевать барьер по входу в формальный сектор экономики. Таким образом, программа Айылдык Табышкер Общественного Фонда «Кочмон Номад» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» способствует устойчивости и развитию малых бизнесов. Бизнес-тренеры программы обучили более 80 предпринимателей из регионов Кыргызстана современным цифровым методам продажи своей продукции в интернет-пространстве. Несмотря на то, что проект длился всего полгода, большая часть бизнеса уже начала увеличивать производственные обороты, и тем самым создавать новые рабочие места для местных жителей за счет использования электронных платформ по продаже, логистике, проведению денежных операций.