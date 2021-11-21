ТАСС, 21 ноября. Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства энергетики Белоруссии в воскресенье.

«Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — указано в заявлении.

Ранее на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) сообщалось, что поставки мощностью 415 МВт ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье.

17 ноября стало известно о прекращении коммерческих поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии. По данным СМИ Украины, причиной стало якобы произошедшее автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце октября оператор АЭС Украины компания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания «Электро комьюнити». Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. До 16 ноября включительно мощность поставок преимущественно составляла 415 МВт ч, заявка на такую же мощность была подана на 17 ноября.