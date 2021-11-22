«Почта России» совместно с Минпромторгом РФ на площадке АНО «Цифровая экономика» создали отраслевую рабочую группу «Электронная торговля» для развития электронной коммерции. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».



«Минпромторг и «Почта России» создали на площадке АНО «Цифровая экономика» отраслевую рабочую группу «Электронная торговля». Сопредседателями группы стали статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. В нее также вошел Павел Чеботарев, директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в работе группы принимают участие представители российских и международных маркетплейсов, логистических компаний и некоммерческих организаций, среди них Wildberries, Ozon, «Сбермаркет», eBay, «Яндекс.Маркет», VK, PickPoint, СДЭК, АКОРТ, Российский экспортный центр и другие.

Миссия группы

«Электронная коммерция — это многосоставная отрасль, которая включает самых разных участников, не только маркетплейсы. И как в любой отрасли, где есть много игроков, в е-комме были и будут конфликты. Я вижу нашу группу как площадку, которая будет не только выступать с инициативами, но и станет местом разрешения этих конфликтов, без использования избыточного регулирования. Еще один фокус группы — поиск на глобальном рынке лучших технологических практик как в логистике, так и в других направлениях, и «затаскивание» их в Россию. И снятие барьеров для внедрения, если потребуется», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Почты России» Максима Акимова.















В свою очередь статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал консолидацию позиции государства и бизнеса для разработки регулирования, способствующего развитию онлайн-торговли в РФ, одной из основных целей группы. «Участники смогут предлагать изменения в меры государственной поддержки МСП, помогать синхронизировать федеральные и региональные инициативы на рынке e-commerce, развивать инновационные технологии доставки интернет-отправлений, разрабатывать предложения по улучшению инфраструктурных условий для онлайн-экспортеров», — добавил он.

Директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарев отметил колоссальные темпы роста рынка электронной коммерции, а также назвал главной целью всех игроков рынка улучшение качества предоставляемых услуг и товаров.

Информационное агентство России ТАСС